藍白再度惡修財劃法 周春米親上火線喊：屏東變發展孤兒！

[Newtalk新聞] 《財政收支劃分法》二度遭藍白修法，引發地方政府財政受衝擊疑慮。屏東縣長周春米今（17）日親上火線指出，立法院再度草率通過修法，未考量地方實際情況，將使屏東等農業縣市財政更加困窘，並痛批藍白聯手「惡修」，恐嚴重阻礙屏東發展。

周春米表示，修法未改變偏重人口與營業額的分配公式，使屏東長期位居統籌分配稅款末段班的局面毫無改善，財政壓力更加沉重。她指出，「農業縣市的需求本來就不同，但制度完全沒有考量城鄉差異」。

她進一步指出，中央義務性支出因修法而大幅增加，迫使政府舉債以維持施政，中央可自由運用財源縮水，未來補助弱勢地方的量能將更有限。周春米憂心，這將使屏東在交通、觀光、產業等大型建設上更難爭取資源，影響整體施政推動。

周春米強調，此次修法未能落實財劃法「調節財政差距」的核心精神，反而使縣市貧富差距持續擴大。她直言，「屏東的財政現況沒有變，中央的補助能力卻更有限，未來重大建設勢必面臨更大挑戰」。

周春米呼籲立法院「迷途知返，懸崖勒馬」，要求建立更公平的分配制度、穩定地方財政支撐，並強化中央協助建設能力，以縮短城鄉差距、避免讓偏鄉縣市淪為「發展孤兒」。

