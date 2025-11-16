藍白再度惡修財劃法 賴瑞隆：重北輕南、重藍輕綠，這是不公不義的修法
記者盧素梅／台北報導
立法院14日在藍白立委聯手下，再度三讀通過《財政收支劃分法》修正草案，除明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。對此，民進黨立委賴瑞隆痛批藍白傷害地方財政平衡，重北輕南、重藍輕綠，這是不公不義的修法。
立法院去年通過《財劃法》修正案，中央要多釋出3753億給地方，不過，在野黨砍掉總預算2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，行政院因此刪減一般性補助款636億元，各縣市都受到衝擊。除此之外，修法公式也錯誤，分母變成全台22縣市，導致離島縣市分配稅款不增反減。
對此，立法院14日再度在藍白聯手下通過修正版本，明定「中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額」。另外，「計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。但本次修法竟未處理分配公式錯誤的條文。
賴瑞隆表示，藍白為首惡修《財劃法》，造成中南部縣市重大損失，高雄就損失了200億元，而這樣的損失，當時民進黨立委曾不斷向包括國民黨立委柯志恩等各委員說明，不要為了藍營縣市的利益，犧牲了綠營縣市、中南部縣市的利益，但藍白國會多數執意通過，導致高雄重大損失。
賴瑞隆並指出，在執政黨重新提出修法，盼審慎研議時，藍白國會再次惡修，只通過國民黨想要的版本，補足他們認為沒有修齊的部分，造成重北輕南、重藍輕綠的狀況更加嚴重。「我們強烈譴責藍白國會多數暴力傷害地方財政平衡，這是一個不公不義的修法，是中南部、高雄人無法接受的修法。」
賴瑞隆呼籲，國民黨高雄市長擬參選人柯志恩出來說明、呼籲藍白國會立即重新檢討、補正錯誤，不要讓重北輕南持續擴大，不要讓國民黨、民眾黨聯手成為一個重北輕南的政黨，讓台灣財政更加惡化、讓台灣的發展更加畸形，讓整個區域之間失衡，這絕非台灣之福，這也是所有台灣人民所無法接受的。
