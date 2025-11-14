藍白再度惡修《財劃法》 卓揆揭3大影響：籲立院懸崖勒馬！

即時中心／廖予瑄報導

立法院會今（14）再度三讀通過《財劃法》修正案，明定地方一般性補助款不得少於前一年等修法。稍早，行政院長卓榮泰也在各大社群平台發文，他列出3點指出，今日通過的修正案，將使中央施政面臨危機、擴大城鄉不公，並表示，政院版本的《財劃法》已研議在最後階段送交立院審議，「並籲請立法院理性討論，懸崖勒馬！」

對於今日藍白利用人數優勢，將《財劃法》修正案再度強行三讀通過，「非常遺憾」，他說明，今日三讀的《財劃法》版本，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，「行政院將會尋求憲政救濟。」

接著，卓榮泰列出3大點，點出今日通過的《財劃法》修正案將帶來的影響，「1、修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，實務上窒礙難行」、「2、要求維持補助規模，舉債將超過公債法舉債上限，破壞財政紀律」、「3、根據明年度預計推動的福國利民政策，加上勞健保的撥補，都將會因《財劃法》修正案掏空中央政府，難以執行。」

卓榮泰首先表示，明（2026）年度的中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中；然而，今日的修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，「中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。」

「第2，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4,165億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額5,455億計算」，卓榮泰表示，這將使中央再舉債2,646億元，會超過公債法舉債上限，「破壞財政紀律。」

最後，卓榮泰也強調，政府預計將在明年度推動的福國利民政策，包括4年1千億治水計畫、長照3.0、0到6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，但這些都會因為《財劃法》修正案，造成中央政府遭掏空、難以執行。

卓榮泰還加碼表示，受到丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及台中非洲豬瘟的影響，中央皆在第一時間協助，並且負擔復原重建費用；今日《財劃法》修正案，將再次削弱中央財政能力，「等同削弱災害應變的能力。」

另外，由於立院去（2024）年底倉促修法，鑄成法條公式錯誤、城鄉差距加大、錢權分配不合理等諸多問題，如今錯誤未解決，卻又再次修法；卓榮泰強調，這將使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公，「行政院將會在憲政體制中尋求救濟。」

最後，卓榮泰也直指，政院版本的《財劃法》已經研議到最後階段將送立院審議，「行政院版是能讓國民生活品質更提升、錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化的版本」，並呼籲立院「理性討論、懸崖勒馬！」

