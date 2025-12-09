（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





今（9）日在立法院程序委員會上，中國國民黨立法院黨團與台灣民眾黨黨團再度攜手，封殺攸關新台幣1.25兆元國防特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。對此，民主進步黨發言人韓瑩痛批，北京要求鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

廣告 廣告

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

更多新聞推薦

● 藍白再度攜手封殺國防特別條例草案 民進黨轟：以實際行動替鄭習會鋪路