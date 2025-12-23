藍白再度聯手封殺！1.25兆元軍購特別預算暫緩列案

立法院程序委員會今（23）日針對行政院提出的《國家安全法》等4項修法草案進行審查，國民黨與民眾黨並未阻擋，順利排入26日的院會議程。不過行政院版《財政收支劃分法》以及總額1.25兆元的軍購特別條例草案，再次遭到暫緩列案。

立院程序委員會。(圖/中天新聞)

行政院為落實「賴17項」政策，已陸續提出產創條例、海纜七法、韌性特別條例、資安法等修法草案。18日行政院再通過《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等4項修法草案，將送立法院審議。這4項修法草案在今天的程序委員會中，皆順利排入本週五的院會。

民進黨立委王義川在程序委員會上台發言時痛批，國民黨立委赴中國，立委赴中國要報備，國民黨到底在擋什麼？王義川也批評，國民黨不要再擋國防特別預算，另外還提到，國民黨要彈劾行政院長卓榮泰，但監察院不是要廢掉了？把預算都砍光，又去拜託監察院彈劾卓榮泰。

王義川。(圖/中天新聞)

王義川說，國民黨說要彈劾總統，表決也不會贏，只是想叫賴清德總統來罵，台灣人都看得懂。

民眾黨立委劉書彬則在程序委員會中提議，要求暫緩民進黨立委多個「立委赴陸報備」的相關修法提案，以及政院版《財政收支劃分法》和「強化防衛任性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」暫緩列案。

