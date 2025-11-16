藍白再挾多數優勢暴力修惡財劃法 賴瑞隆：高雄就損失200億
【記者葉家瑋／台北報導】立法院國民黨、民眾黨再次挾著多數修惡《財劃法》，行政院長卓榮泰痛批，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變能力，並表示將會尋求憲政救濟。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，光是高雄就損失了200億，直言這是不公不義、中南部縣市無法接受的修法。
立法院重修財劃法，行政院表示，此次修正嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用；除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。
賴瑞隆指出，藍白要求行政院補回636億元一般補助款，並限制未來補助規模不得下修、僅能提高。此舉未評估地方財政基礎差異，恐進一步擴大「重北輕南」趨勢，使區域發展失衡情況更加嚴重，影響中南部長期建設布局，對地方整體發展造成實質衝擊。
賴瑞隆說，他不斷與包括國民黨柯志恩等各委員說明，希望不要為了藍營縣市的利益，犧牲了中南部縣市的利益，但藍白仍然執意通過，導致高雄重大損失。
賴瑞隆表示，自己重新提出修法，希望審慎研議，但再度惡修，放棄自己的版本，只通過國民黨想要的版本，仍然造成重北輕南、重藍輕綠的狀況。
賴瑞隆強烈譴責藍白、國會多數暴力，還傷害地方財政平衡，讓狀況更加嚴重。他說，這是不公不義、中南部縣市無法接受的修法，呼籲柯志恩出來說明，藍白國會重新檢討，立即補正錯誤，不要讓重北輕南持續擴大，讓台灣財政更加惡化，發展更加畸形。
更多壹蘋新聞網報導
獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算
「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了
獨家｜安歆澐被老公打到「整張臉爆血管」 恐懼到吃藥才能睡
其他人也在看
蟲害飄洋過海 黎巴嫩松樹林告急
今年COP30峰會，在巴西亞馬遜雨林的入口城市、貝倫舉辦，突顯保護熱帶雨林的急迫性，同時，也強調，森林是地球上最強大的自然防禦，在氣候系統中相當重要。但在黎巴嫩南部，擁有約10萬棵松樹的廣闊森林...大愛電視 ・ 1 天前
談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，民進黨高雄市長初選擬參選人賴瑞隆今（16）日示警，倘若談了「藍白合」，民眾黨是否也會被掛上親共、親中的形象，不要最後談成的結果，「白的反而被吃掉」。民視 ・ 20 小時前
八木勇征為健身增重8公斤 自豪背部肌「看了都會想要抱」
日本男星八木勇征今（16日）二度在台舉辦見面會，昨一抵台就收到粉絲熱烈歡迎對他喊「歡迎回來」，讓他感動直呼：「台灣就像我的第二個家鄉。」鏡新聞 ・ 19 小時前
首搭羅時豐《木曜》團隊新節目 邰智源曝主持原因：因為愛吃
邰智源與羅時豐兩人首次搭檔合作，更是他們初次挑戰主持料理對決類節目。邰智源表示「雖然我是第一次主持對決類節目，但對於美食節目很有信心！和羅時豐雖然是第一次合作，沒想到併出來的火花還蠻有趣的，這次主持陣容對觀眾來說應該也是蠻新奇的。」至於接下主持棒的契機，...CTWANT ・ 20 小時前
藍白再度惡修財劃法 賴瑞隆：重北輕南、重藍輕綠，這是不公不義的修法
立法院14日在藍白立委聯手下，再度三讀通過《財政收支劃分法》修正草案，除明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。對此，民進黨立委賴瑞隆痛批藍白傷害地方財政平衡，重北輕南、重藍輕綠，這是不公不義的修法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立院18日邀卓榮泰報告堰塞湖重建特別預算 19日審查
（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院朝野協商達成共識，18日立法院會將邀請行政院長卓榮泰列席報告特別預算案編製經過並備質詢；財政委員會隨即將在19、20日舉行聯席會議，審查特別預算案。中央社 ・ 22 小時前
義大利富豪傳赴戰地「狙殺人民為樂」 連孩童也不放過！米蘭檢方展開追查
駭人！1990年代波士尼亞戰爭期間，數名義大利富豪被控砸下88000英鎊（約357萬元台幣），到當地進行「人體狩獵之旅」，在高處對人民射殺取樂，甚至還能加錢指定射殺兒童，行徑令人髮指，義大利米蘭檢方目前正對此展開調查。太報 ・ 21 小時前
首批健康樂活規劃師誕生 助攻一站式照護
台灣人壽布局康養事業版圖，繼成立「健康樂活管家」平臺後，重磅打造首批「健康樂活規劃師」，從8千名保險顧問嚴選百人培訓，保險服務擴大至健康管理及樂齡照護領域，這群規劃師不僅是客戶的風險管理師，更是健康守護的最佳夥伴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
神片瘋傳！iPhone暗藏「出軌留言區」功能 網紅公開抓偷吃新招
另一半的訊息欄中規中矩是否就代表他們是清白的乖寶寶？別太傻太天真了！澳洲網紅絲凱（Skye Wheatley）最近在TikTok上分享了一支「抓猴」神片，讓無數心懷疑慮的網友瞬間瘋掉，她揭露了iPhone「訊息」App內建的一項隱藏功能，能讓你看到「近期刪除的對話紀錄」，這個小技巧立刻在社群媒體上引發了病毒式傳播，大家躍躍欲試想一探究竟。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
3度低溫也擋不住！北海道「厚岸牡蠣祭」飄濃郁奶香 吸上萬人朝聖
據日本媒體今天（11/16）報導，北海道的「厚岸牡蠣季」昨天登場，儘管氣溫僅有攝氏3度，但碳烤牡蠣的濃郁奶香，仍吸引破萬人參加這場盛會，有遊客受訪時大力稱讚：「果然是原產地的牡蠣最好吃！」太報 ・ 21 小時前
2次組改！兒童、長照、公衛業務整合 衛福部：年底提修法
總統賴清德今日宣布，衛福部將成立兒童及家庭署，衛福部長石崇良表示，除了成立兒家署專責整合兒童健康、福利保護、發展等業務，衛福部也將進行組改，將整合長照相關業務，並將公共衛生業務交由國健署負責。組改規劃預計年底前向行政院提出組織法修法草案，希望明年立法院第一會期通過。中時新聞網 ・ 21 小時前
蘇巧慧跑基層與劉和然較勁 黃國昌合體謝國樑
政治中心／綜合報導2026新北市長選戰暗潮湧動，民進黨立委蘇巧慧勤跑基層拚支持，和同樣被點名參選的副市長劉和然同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，今天一早還到了基隆合體國民黨籍的基隆市長謝國樑，引發藍白合的聯想，黃國昌還透露，下禮拜就會和國民黨主席鄭麗文會面，將全程公開。手一雙雙握，民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。不過看看台下，還有也想角逐新北市長大位的劉和然，兩人同台也為活動，增添政治味。立委（民）蘇巧慧：「其實我們在很多的場合都會遇到，其實不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長，也都有相遇到，那我覺得大家都，互相非常的尊重，而且是友善。」民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。（圖／民視新聞）新北市副市長劉和然：「我跟委員也好跟李副也好，其實我們在很多場合的互動，都非常的自然，也是這個城市一個，非常友善的一面。」兩人互誇彼此友善，不過劉和然上台致詞時，也不忘替自己鋪陳聲量。新北市副市長劉和然：「前一棒規劃下一棒，一棒接一棒，所以你看這一棒接得多好，所以我們也會接得很好。」雖然劉和然是侯友宜心屬人選，但現在傳出，藍營呼聲最高的李四川，競選團隊已成形，被問到會不會有壓力，劉和然只強調一步一腳印。而同一時間，也有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑，還預告要和國民黨主席見面。有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「鄭主席當選了以後，都有密切的保持聯絡，鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行，那基本上面方式會全程公開。」隨著藍白黨主席見面，藍白的競合關係，牽動2026選戰情勢。原文出處：黃國昌一早赴基隆與謝國樑合體 預告會見鄭麗文謀求藍白合 更多民視新聞報導人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖反擊「台灣有事」言論！ 中網掀「琉球地位未定論」熱潮中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人民視影音 ・ 22 小時前
王彩樺摔傷靠止痛針狂撐！被媽祖加持「奇蹟止痛」 她淚喊：真的很神奇
電影《恨女的逆襲》今（16）日舉辦茶敘，導演李宜珊率監製何平與主要演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺到場分享拍攝幕後。入圍本屆金馬獎最佳新演員的林怡婷透露，為了演活拳擊手，她不只在短時間內增重5公斤，每天固定吃雞胸肉配優酪乳「狂塞熱量」，拳擊訓練密度更高到讓她一度心態崩潰，「有堂課我整整哭了一個小時，因為腳怎樣都踢不出去，教練完全不放過我。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
科工館2025永續農村食農開箱 展現臺灣食農永續新能量
【記者 王雯玲／高雄 報導】為鼓勵各界加入推廣食農教育，由農業部農村發展及水土保持署指導，並由國立科學工藝博物台灣好報 ・ 21 小時前
普發一萬17日開放ATM領現 超商出手助攻！憑小白單咖啡6折
普發一萬元自11月17日起正式開放ATM領現，便利商店成為許多消費者取得現金與補充生活物資的主要場域。OKmart統計，過往民生利多政策（如補助、普發、生活補貼等）均能使門市人流明顯上升，平均增幅約在一成以上；本次補助釋出後，全台門市出現相同趨勢，帶動生活補給、飲品與鮮食等品類成長。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
日本熊害不斷！福島8旬翁拆柵欄遭攻擊 頭部受傷送醫
即時中心／潘柏廷報導日本近期發現不少熊出沒在市區的現象，甚至有些還會攻擊路人，使得「熊害」（クマ害）頻傳；其中，福島縣磐梯町當地時間16日上午8時許（台灣時間16日上午7時許）時，一名80多歲男性與當地居民在農道附近進行柵欄拆除作業，便慘遭身長約1公尺的熊襲擊，導致頭部等部位受傷，所幸送往醫院時仍可與人對話。民視 ・ 22 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 2 小時前