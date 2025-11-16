藍白再挾多數優勢暴力修惡財劃法 賴瑞隆：高雄就損失200億

【記者葉家瑋／台北報導】立法院國民黨、民眾黨再次挾著多數修惡《財劃法》，行政院長卓榮泰痛批，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變能力，並表示將會尋求憲政救濟。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，光是高雄就損失了200億，直言這是不公不義、中南部縣市無法接受的修法。

立法院重修財劃法，行政院表示，此次修正嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用；除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。

賴瑞隆指出，藍白要求行政院補回636億元一般補助款，並限制未來補助規模不得下修、僅能提高。此舉未評估地方財政基礎差異，恐進一步擴大「重北輕南」趨勢，使區域發展失衡情況更加嚴重，影響中南部長期建設布局，對地方整體發展造成實質衝擊。

賴瑞隆說，他不斷與包括國民黨柯志恩等各委員說明，希望不要為了藍營縣市的利益，犧牲了中南部縣市的利益，但藍白仍然執意通過，導致高雄重大損失。

賴瑞隆表示，自己重新提出修法，希望審慎研議，但再度惡修，放棄自己的版本，只通過國民黨想要的版本，仍然造成重北輕南、重藍輕綠的狀況。

賴瑞隆強烈譴責藍白、國會多數暴力，還傷害地方財政平衡，讓狀況更加嚴重。他說，這是不公不義、中南部縣市無法接受的修法，呼籲柯志恩出來說明，藍白國會重新檢討，立即補正錯誤，不要讓重北輕南持續擴大，讓台灣財政更加惡化，發展更加畸形。

