藍白再擋國防特別預算！ 賴清德喊話：不能迴避台灣區域和平責任

藍白2度在程序委員會封殺國防特別條例，綠營怒轟國民黨根本是以實際行動替鄭習會鋪路，總統賴清德今（10日）被問及此事，重申應團結對外，希望能進入委員會審查，供民意審查。

中國稱愛和平？ 聯合飛行目的？

中國近日連番侵擾日韓周邊，還與俄羅斯聯合飛行，賴清德今出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪。他批，這是非常不恰當行為，台灣堅定反對用暴力或脅迫方式，改變區域和平穩定單邊行為，也呼籲中國體現大國責任。

「和平無價，戰爭沒有贏家」賴清德提醒，和平要各方來促成，中國同樣有責任，為維護台灣安全及台海穩定，台灣也會堅定維持現狀，提升國防力量，與區域民主國家，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。

藍白封殺1.25兆國防預算 賴清德喊話

至於談到藍白封殺國防特別條例，賴清德重申，台灣是民主國家，對內競爭難免，但面對外來威脅應團結對外。他進一步指出，大家應都有感受到，中國不僅單對台灣威脅，也對周邊國家施壓力脅迫，周邊國家紛紛強化國防力量，進行區域共同合作。

提升國防預算重要在哪？ 賴曝關鍵

這狀況下，一來我們要保護台灣安全，也有責任維護區域穩定，因此我們必須要提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨或立法院都應該理性務實面對這筆國防特別預算，不應於程序委員會就封殺。

「這已是第2次封殺」賴清德如此說道，強調政府希望能進入委員會審查，讓社會了解立委審查情況，共同支持，或者是有需要刪減或調整部分，也根據民意進行審查工作。

賴強調，絕對不能夠迴避台灣在區域和平穩定的重要責任，「如果我們未善盡責任，在面對中國威脅時會面臨更大困難，希望在野黨清楚知道」。

