藍白再擋立院國防預算 民進黨質疑等中國同意審查

（記者陳志仁／台北報導）國民黨與民眾黨今（20）日再度挾人數優勢，在立法院程序委員會封殺今年度的中央政府總預算，並阻擋攸關未來八年、總額高達1.25兆元的國防特別預算條例草案；民進黨發言人韓瑩痛批，在野黨無視國際情勢與國防迫切需求，持續癱瘓預算審查，質疑是否在「等中國同意」。

圖／民進黨發言人韓瑩痛批，在野黨無視國際情勢與國防迫切需求，持續癱瘓預算審查，質疑是否在「等中國同意」。（民進黨提供）

韓瑩表示，已不願再計算這是第幾次遭封殺，但必須嚴肅提醒社會各界，若總預算無法完成審議，將直接影響今年度國防預算的執行；而國防特別預算條例若持續卡關，勢必衝擊國軍長期戰力建構與整體防衛規劃，直言藍白兩黨一再犧牲國家防衛與人民安全，形同將國家安全作為政治操作的籌碼。

韓瑩指出，國防部長顧立雄昨日已再次清楚說明，為期八年、總額1.25兆元的國防特別預算，並非僅限於對美軍購，還包括在國內建立彈藥、底火、炸藥、夜視鏡等關鍵產線，以及採購台美共同研發的武器系統；核心目的在於強化台灣自主防衛能力，與整體國防的韌性。

韓瑩認為，如此攸關國安的項目，藍白兩黨為何連進入實質審查的機會都不願給予？韓瑩進一步點名，民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前快閃赴美，與美方官員會面、拍攝相關行程照片，返台後卻仍全面反對國防預算審查，甚至在開會時夾帶機密文件出場，相關行徑令人難以理解。

韓瑩也質疑，國民黨主席鄭麗文多次公開地宣稱，今年上半年將出訪北京、會見中共領導人習近平，並形容此行具有「重大戰略意義與訊息」；她反問，難道就是為了讓鄭麗文見到中共領導人，才要指使藍白立委不斷地阻擋、封殺國防預算，作為政治交換的手段。

韓瑩重申，台灣的國防不應成為政黨攻防籌碼，立法院是否審查國防的預算，更不該淪落到看中國的臉色行事；她呼籲藍白立委，應對國家忠誠、對職責負責，儘速排審中央政府總預算與國防特別預算條例，讓國防建設回歸理性與專業。

