藍白再擋總預算、國防特別條例 政院：延會卻不處理虛耗國人時間

行政院發言人李慧芝指出，立院延會卻不處理總預算、國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間。資料照片



立法院今（1/9）在藍白人數優勢下，仍拒絕處理總預算議程的復議案，導致總預算後續程序持續卡關，並再度封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。行政院發言人李慧芝批，立法院延長本會期開會時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間。

民眾黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，去年針對今年度中央政府總預算案程序提出復議，復議案遲未處理，導致審查程序受阻。民進黨團多次提案處理，都遭否決。

李慧芝指出，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲，全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

