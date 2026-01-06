藍白再擋總預算！柯建銘現身立院程序委員會：好事多磨，週五處理

記者楊士誼／台北報導

立法院今（6）日召開今年第一場程序委員會，會上藍白以會議主席翁曉玲的關鍵一票，再次通過藍白提案的議程，並將綠營提案，包括115年度中央總預算、國防預算特別條例再次封殺。此次民進黨立院黨團總召柯建銘也親臨委員會坐鎮，會前更與國民黨團書記長羅智強寒暄致意。柯建銘會後受訪僅表示，他特別來程序委員會共襄盛舉，「好事多磨，週五院會處理」。

柯建銘今天現身程序委員會，並和在場綠委們寒暄、有說有笑，柯建銘也在會議待上全程。而羅智強見柯建銘到場更上前問候，直呼「稀客」。柯建銘在會後受訪時則表示，他特別來程序委員會共襄盛舉，「好事多磨，繼續努力，週五院會處理」。

此外，羅智強發言時稱，總統不肯兌現「來立院國情報告並接受質詢」的承諾，來立院報告特別軍購「有這麼困難嗎？」他重申，政府不肯編列軍人加薪、警消退休保障預算，口口聲聲說總預算要審，只要依法編列預算就可以審查總預算。羅智強更表示，林宜瑾提案「兩岸條例改成兩國條例」為何撤案？很遺憾沒能在程序委員會看到該案。

羅的言論則讓民進黨立委沈伯洋無奈表示「有點錯亂」，林宜瑾的提案連程序委員會都還沒送到，連「掛號」都還沒有就拿來批評有點莫名其妙，「這跟總預算的關係到底在哪？」他也直言，不要把跟本還沒送出去的法案當作議題來綁架。民進黨立委林月琴發言時指出，總預算中涵蓋軍公教、勞保、國保、農保，此外包括公共托育設施更新預算等，但預算不動等於叫地方政府不動，「各位在場的為人父母、當阿公阿嬤的立委同仁們，你們捨得嗎？」

