藍白再擋軍購特別條例 「高雄捍衛隊」批柯志恩反軍備、失格護城

【記者 王苡蘋／高雄報導】藍白陣營連日在立法院杯葛議事，不僅阻擋總預算，昨（20）日更第10度封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（軍購特別條例）。對此，「高雄捍衛隊」成員、左楠區議員參選人張以理，林園大寮區張耀中，前鎮小港區林浤澤，與市議員林智鴻、鄭孟洳，今（21）日共同召開記者會，點名國民黨高雄市長參選人柯志恩兩度在院會投下反對票，批其配合黨意封殺軍購，罔顧台灣及高雄的整體安全。

張以理指出，柯志恩不僅以實際投票行為阻擋軍購，長期更透過「偷換概念」的論述混淆視聽。他回顧，柯志恩過去曾將台灣對美軍購比喻為「女人看到跳樓大拍賣」，形同貶抑台灣安全需求，亦曾把台灣備戰形容為「在瓦斯桶旁玩火」，以「怪罪受害者」的手法，轉移中國軍事威脅的本質責任。張以理直言，柯志恩與前高雄市長韓國瑜風格相似，只是「披著知識分子外衣」，本質仍是親中、反智、理盲。

張耀中則批評，柯志恩近日於專訪中聲稱「高雄對抗中保台已免疫」，此一說法不僅悖離高雄長期以來捍衛民主、守護台灣的主流民意，更以「免疫」之說暗指「保台如病毒」，嚴重醜化公共價值。他指出，相關言論迅速遭具統戰紀錄的中國媒體轉載，成為對內分化、對外宣傳的素材，質疑柯志恩是否適任代表高雄。

林浤澤從產業角度分析，高雄近年能吸引高科技與關鍵產業投資，關鍵在於國家安全與穩定的投資環境。他強調，國防不僅是軍事議題，更攸關產業命脈與數萬家庭生計；然而藍白掌控的國會卻層層杯葛，柯志恩身為市長參選人，未展現城市領導者應有的高度，反而一味追隨黨意，從財劃法、總預算到軍購案「無所不擋」，已完全失格。

林智鴻指出，中國近年國防預算持續攀升，去年折合新台幣已破8兆元，對台軍事壓力與日俱增，台灣必須提前部署、強化防衛韌性。他批評，藍白立委封殺軍購，連討論機會都不給，已非監督，而是削弱國家自存能力；並反問柯志恩「軍備是無底洞」的說法，為何不對中國領導人提出。

鄭孟洳則提及，國民黨高層曾公開主張「和解即可不必投資軍備」，形同以「和平」之名行「棄守」之實。她認為，從黨中央到地方候選人一致反對軍購，不僅削弱台灣的國際談判籌碼，也讓世界誤判台灣捍衛自主的決心，高雄身為民主城市，無法接受此一路線的代表。

「高雄捍衛隊」成員最後強調，安全是城市發展與民主生活的根本，柯志恩參與藍白杯葛軍購的行為，已與多數高雄市民的價值背道而馳，高雄人不會與「傷害台灣安全」的政治路線為伍。（圖╱林智鴻議員辦公室提供）