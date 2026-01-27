藍白再擋關稅恐惹惱川普？吳崑玉出「3大狠招」這樣反制！

美國總統川普不滿韓國國會延宕審查，27日突襲宣布韓國關稅「從15%調升到25%」，藍營日前痛批台美關稅談到15%「喪權辱國、簽約賣台」，藍委江啟臣還放話要「嚴審」關稅，外界憂心台灣恐步上韓國後塵。對此，專欄作家吳崑玉提出「3大狠招」，直指藍委江啟臣要嚴審可以，就把那些工具機業者全部叫來立法院二樓旁聽，看看你們怎麼嚴審！

吳崑玉在《台灣向前行》節目中表示，國民黨就是反對者的標準論述，國民黨除了政治立場「導致所有判斷都錯了」，後面還有一個人「CK楊」，CK楊還在那邊講脊梁要挺起來，吳崑玉暗諷國民黨被中國捏著，脊梁怎麼挺起來？

而國民黨批評台積電赴美投資是「掏空台灣」， 吳崑玉狠酸「以後有公司千萬不要交給國民黨這些人，這些人對產業一點概念都沒有」， 藍營談台積電猶如「一群子孫在開祖產會議，在分家產」，完全是分祖產的概念，請問產業投資是這樣嗎？

吳崑玉呼籲「工商企業看好藍白怎麼幹」，只要關稅審查多拖一天「就把給他們的政治獻金減10%」，如果他們害你產業賠錢了「就去找CK楊要」，所有虧的錢統統找藍白立委要。而且民進黨也可以把那些工具機業者、商總、各行各業的老闆，全部叫來立法院二樓旁聽，看看你們怎麼亂。













