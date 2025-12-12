藍白再擋院版財劃法、1.25兆軍購案 不在籍投票逕付二讀

行政院版《財政收支劃分法》修法草案及總金額高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」今天在立法院會中再度付委失敗。（擷取自國會頻道）

立法院會今（12）天開會先處理朝野黨團所提議程草案，經表決通過國民黨立院黨團所提出的報告事項，其中未包含行政院版《財政收支劃分法》修法草案及總金額高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，兩案付委闖關再度失敗。另外，民眾黨立院黨團提案將「不在籍投票法草案」逕付二讀。

行政院版《財劃法》修法草案已在立法院程序委員會遭藍白聯手封殺2次，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」也未闖過上周程委會，9日藍白突然改變戰法，未持續在程委會提暫緩列案來擋案，而是提案將議程草案交付立法院會處理。

廣告 廣告

立法院會今經表決通過國民黨團所提出的議程草案，報告事項僅限列議程草案第1至50案議案，以及增列的26案議案，其中未包含行政院版《財劃法》修法草案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，兩案再度遭藍白封殺，無法付委審查。

另外，民眾黨團也提案將黨團版的「不在籍投票法草案」自內政委員會抽出逕付二讀，由於民進黨立院黨團反對，經表決60票同意、50票反對，該案順利逕付二讀。

【看原文連結】