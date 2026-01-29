藍白再擋預算！吳欣岱嘆「拿代孕法案當政治交換」：非常無力

政治中心／黃依婷報導

立法院程序委員會27日再次阻擋今年度中央政府總預算、院版《財劃法》草案，更是第10次封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱也感嘆，大家都趁著過年前，趕緊把該完成的工作處理好。但藍白卻偏偏反其道而行。

吳欣岱發文，週五休會前，如果還不處理關稅協定相關內容、也不讓已經延宕的總預算付委審議，受影響的不是抽象的數字，而是很多在傳產打拼的朋友，還有所有關心股市、關心經濟的人，大家可能都要過一個很難熬的年了。

吳欣岱提到，自己這一週，也是在診間和手術室裡，能處理的就先處理，把比較不舒服的患者趕快開刀安排好，也幫需要長期服藥的病人，把過年要用的預備藥物先開齊，因為她知道健康不能等，不過同時又看到中國國民黨在罵一些不著邊際的話；看到柯文哲拿代孕法案出來當政治交換，真的只覺得非常無力。

吳欣岱表示，現在的國會狀況，有點像是急診已經滿床，有人在急救區壓胸搶命，結果藍白卻在醫院裡大喊體制不公、藥物品質不好，然後還說要怠工要放假了，問題是「死神在跟時間賽跑，你要先讓醫護把命救回來，什麼事情該在什麼時候討論，自己的工作要做好，這真的有這麼難嗎？」。

