藍白再擋1.25兆國防特別條例 民進黨：替「鄭習會」鋪路

[Newtalk新聞] 行政院日前提出規模1.25兆元國防特別條例，但遭到國民黨團、民眾黨團二度在立法院程序委員會封殺。對此，民進黨發言人韓瑩今（9）日痛批，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替「鄭習會」鋪路。

韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑，鄭麗文是否真的是為了跟中國國家主席習近平會面，急著把條件逐項完成。她說，藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會，從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。她呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

