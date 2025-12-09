藍白再擋1.25兆國防特別條例 無法排入12日院會議程

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查；民進黨立委則現場高喊「藍白惡意杯葛拖垮政府」等口號。

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2日在立法院程序委員會中就遭藍白立委封殺，無法付委審查。

立法院中午舉行程序委員會，民進黨立法院黨團提案，將政院版財政收支劃分法部分條文修正草案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，增列為12日立法院會報告事項。

民眾黨立委劉書彬發言時表示，建請議程草案提報院會處理；民進黨立委范雲則說，報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案、增列報告事項通過。

民進黨全體程序委員會立委也站在范雲後方，拿著手舉牌表達抗議。范雲呼籲，藍白不要再擋行政院財劃法、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。藍白擋財劃法只想搶錢，弱化國家治理能力，行政院版已跟地方討論，為什麼不到委員會中認真討論，讓它連一讀機會都沒有。

范雲指出，為什麼要擋1.25兆國防特別條例，藍白說這是鉅額，但1.25兆是分成8年，每年才1500多億元，跟藍白揮霍的錢比起來真的非常少，而且如果真的有意見，為什麼不到委員會中專業討論。

民進黨立委高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛拖垮政府」、「強化民主防禦能力、充足實力爭取和平」、「拒絕削弱國防、拒絕門戶大開、拒絕推進統一」等口號。

程序委員會召委、國民黨立委翁曉玲說，報告事項、質詢事項等討論事項發言完畢後再行處理。范雲代表民進黨團發言，建請議程討論事項，限列技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法修正草案等6案。

經表決後，贊成劉書彬提案的9人、反對的也有9人，因表決結果可否同數，翁曉玲說，她贊成劉書彬提案，「本次議程草案就提報院會處理」。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，總統賴清德連到立法院報告、接受詢答的勇氣都沒有，說真的在杯葛國防預算的是民進黨自己，「請賴清德來報告」。（編輯：林淑媛）1141209