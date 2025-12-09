藍白再擋1.25兆國防特別條例 綠籲堅定守護國安

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨表示，藍白今天在程序委員會再度聯手封殺國防特別預算，阻擋台灣強化防衛戰力，「難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？」民進黨指出，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

民進黨發布新聞稿，民進黨發言人韓瑩批評，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟中國領導人習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，「難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？」藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。（編輯：張若瑤）1141209