藍白再擋1.25兆國防特別條例 賴清德這樣說

▲賴清德說，台灣堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，呼籲中國應該要體現大國責任。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 立法院程序委員會昨在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。對此，總統賴清德今（10）日受訪時表示，台灣是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅，應團結一致對外，而台灣絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，「若我們沒有善盡責任，在面對中國的威脅時，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道」。

賴清德上午赴台北賓館出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前並接受媒體訪問，媒體關切中國近日在日韓周邊進行軍事騷擾、升高區域緊張及在野黨再度杯葛軍事採購特別條例等問題。

▲賴清德與韓國瑜出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

對於中國行徑，賴清德直言，這是非常不恰當的行為，台灣堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，同時也呼籲中國應該要體現大國責任，「和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任」。

賴清德提到，為維護台灣安全以及台海和平穩定，台灣會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

對於在野黨再次杯葛軍事採購國防預算，後續該如何與在野黨溝通？賴清德說，台灣是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅，應團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊國家也紛紛強化國防力量，並進行區域的共同合作，在這種狀況之下，一來台灣要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定。

賴清德續指，台灣必須要提高國防力量，增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。

賴清德直言，星期二的程序委員會，已經是第二次封殺，希望進入委員會審查，讓社會能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方。

賴清德提到，據民意進行審查的工作，是絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，「若我們沒有善盡責任，在面對中國的威脅時，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道」。

