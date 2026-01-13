藍白再擋1.25兆國防預算 綠營怒批弱化台灣國防「中國會很高興」

即時中心／廖予瑄報導

今（13）日國民黨和民眾黨在立法院再次聯手封殺今（2026）年度中央總預算及8年1.25兆元的國防特別預算條例草案，導致立院「不審查」的紀錄再度延長一週。對此，民進黨稍早在臉書發文指出，藍白立委不但不願意好好審查預算，還將必要的國防預算擋下，造成台灣國防弱化，「中國會很高興」。此外，綠營也譴責國民黨團總召傅崐萁及所有藍委們，「不要再進行無謂的政治鬥爭！」並呼籲民眾黨團總召黃國昌支持，交付審查總預算以及國防特別預算，「在國家生存的關鍵議題上，做出最正確的選擇！」

民進黨表示，藍白立委今日中午在立院的程序委員會中，再次聯手封殺今年度的中央政府總預算，以及8年1.25兆元的國防特別預算條例草案，讓預算案最終以「不審查」的紀錄，再次延長一週。

「總預算不能切割」，民進黨指出，國民黨團書記長羅智強在程序委員會中，預告將針對「部分新增計畫」提出審議；然而其理由竟是「政府蓄意擺爛」。綠營強調，行政院送審的是「全部預算」， 立法院的職責則是「全案審查」，因此立委在審查時，就應好好提出相關問題，「真正擺爛的，是不願意審查的藍白立委！」

另外，民進黨也怒指，無論綠營黨團提案譴責中共軍演，還是行政部門推動國防特別預算，藍白立委們總是一擋再擋，甚至連排入議程、實質討論都不敢，因此綠營直言，「阻擋台灣強化國防，最開心的不就是中國共產黨嗎？」並直指，藍白擋預算簡直就是一場荒誕不經的鬧局，「全世界都在看」，它們重申，最近歐洲議會議員Michael Gahler訪台時就表示，「台灣有必要提高國防預算」，且不應淪為政黨操作工具，朝野應團結一致，「否則中國一定會很高興！」

「我們要譴責國民黨團總召傅崐萁及所有藍營立委」，最後，民進黨喊話藍營，應以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭；並呼籲目前人在美國的民眾黨團總召黃國昌，在回台後應把握時間，支持包含國防預算在內的總預算，以及國防特別預算，並將其交付審查，「在國家生存的關鍵議題上，做出最正確的選擇！」

