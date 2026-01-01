藍白再擋1.25兆國防預算 陳水扁籲記取前車之鑑：今天不買，明天買不到

前總統陳水扁。資料照。郭宏章攝



中國解放軍日前圍台軍演、在台灣24浬線周邊進行實彈射擊之際，總統賴清德所提出總額達 1.25兆元、為期8年的國防特別預算，仍在立法院持續遭到在野黨杯葛。對此，前總統陳水扁 今（1/1）日透過臉書發文，以過去柴電潛艦軍購案的歷史為例，呼籲藍白兩黨記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。

立法院程序委員會於12月30日再度召開會議，在藍白立委人數優勢下，國防特別預算與總預算案第五度遭到封殺，無法付委審查。相關僵局也引發國際關注，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克近期公開呼籲，台灣應擱置黨派歧見，全力支持國防特別預算，並強調「時間已不容再拖延」。

陳水扁發文回顧，柴電潛艦軍購案當年在李登輝擔任總統時有意採購，但美國民主黨籍總統 柯林頓不同意出售；輪到他本人執政期間，美國共和黨籍總統布希願意出售，卻遭當時的國民黨主席馬英九與親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛，反對三大軍購案通過。

陳水扁指出，之後馬英九上任總統再度提出軍購需求時，美國民主黨籍總統歐巴馬卻未同意出售，因此蔡英文執政期間，只能轉而推動潛艦國造。

陳水扁提到，他在卸任前的記者會上，曾與美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣交流，對方轉述國親兩黨國會領袖的說法：「不是反對，而是政治就是這樣玩的。」陳水扁認為，這段往事正是當前國防預算爭議的前車之鑑。

陳水扁強調，面對台海安全情勢升高，藍白兩黨應正視歷史教訓，避免重蹈覆轍，「今天不買，明天買不到」，呼籲國會審慎看待國防特別預算的時效性與戰略意義。

