藍白再擋1.25兆軍費預算 卓榮泰憂：無法提升國家基本戰力、維護主權

明年度總預算、1.25兆軍購特別條例仍在立法院程序委員會卡關，行政院長卓榮泰今（9）日表示，現在立法院最重要的是兩件事情，一是儘速審議明年度中央政府總預算案，否則明年度一開始，中央僅能依照上一年度的預算先執行，各項新興計畫將無法推展。另外，總統賴清德已於日前提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入1.25兆經費，一旦未獲通過，恐無法提升國家基本戰力、維護我國主權及安全。因此，卓榮泰也懇切呼籲立法院能夠儘速審議此一特別條例。



卓榮泰今日出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時指出，立法院日前通過《財劃法》再修正版，明年度中央政府總預算案將從原本舉債約3000億元，再多舉債約2600億元，舉債額度占比高達17.1%，超過《公共債務法》法定債限15%。行政院如據此編列預算，將成為違法編列預算的政府，同時這部預算案也是一項違法的預算。

卓榮泰說，試問在場商業領袖代表，如公司董事會或股東會通過一項違反《公司法》、《證券交易法》或《商業會計法》之規定，並要求公司據以執行時，各該公司負責人該如何執行、是否會執行，抑或尋求其他救濟方式。有鑑於此，政院針對再修正版《財劃法》提出覆議案，但仍遭立院否決。

​ 卓榮泰： 新版財劃法修正， 大幅削弱中央政府支持地方的能力 ​

卓榮泰進一步說，去（2025）年立法院通過新版《財劃法》修正時，當時行政院在覆議理由書上即直指立院倉促修法恐衍生之問題，包括公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億元無法完全分配；事權沒有隨錢調整，地方政府獲得更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，原屬地方自治事項仍由中央補助，導致錢分配至地方、負擔卻還留在中央；富者越富、城鄉差距更大，調整後的水平分配公式，造成地方分配不公平現象。

卓榮泰指出，2012年各地方政府財政整體短絀589億元，惟至2024年，整體賸餘已達818億元，因此地方政府並無急迫的財政缺口。同時，過去十多年來，中央對於許多地方重大公共建設、軌道建設、教育及社福支出等，都給予大力支持與補助，而若依照現行立法院通過的再修正版《財劃法》，將大幅削弱中央政府支持地方的能力。卓榮泰強調，「中央政府只是期待有一個可以調節地方財政盈虛的能力，而不是要集權。」

卓榮泰表示，行政院於日前提出政院版《財劃法》修正草案，根據此一版本，中央不僅不會違法編列預算，一年還可多釋出1800多億元作為地方自主財源，並將部分地方自治事項回歸地方辦理；同時，中央給各地方政府的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項加總金額，也會比今年多。但令人惋惜的是，立法院並未接受政院版《財劃法》。



