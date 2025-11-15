藍白再次強修財劃法 陳其邁深感遺憾：高雄重大建設受影響 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對立法院藍白昨日再次強行通過《財政收支劃分法》修正案，高雄市長陳其邁受訪時深感遺憾，他今（15）日指出，統籌款、一般性補助與計畫型補助3者合計的財源總額固定，如果統籌款增加、一般性補助不變，勢必壓縮計畫性補助規模。

陳其邁強調，南部在捷運路網與重大建設上正處於關鍵期，動輒上千億的建設最仰賴中央計畫性補助。他說，北部已大致完備，南部要蓋路網最需要補助的時候，卻被砍好幾百億，若補助縮水，將造成高雄重大建設受影響。

廣告 廣告

陳其邁批評，立院此次修法未與地方政府溝通，也未等行政院版本送達就逕自通過，程序草率、缺乏審議應有的討論。他呼籲行政院盡速提出覆議，併案審查、聽取地方意見，讓財政分配更透明、更公平。

媒體詢問高雄近期亮起藍色燈光，是否與 TWICE 應援相關？陳其邁笑說：「我被下封口令，不能透露太多。」但他強調，只要民眾搭高鐵抵達高雄，「一定處處有驚喜，拭目以待！」

高雄永安石斑魚節盛大開幕，陳其邁說，永安石斑以營養價值高、肉質鮮甜穩定聞名全台，正值最佳品嚐時節，歡迎民眾到海線走走，體驗永安漁產魅力。

陳其邁指出，永安鄰近中油接收站，水溫因冷排水調節，能穩定維持在 22 至 24 度之間，是最適合石斑養殖的溫度，使永安石斑肉質細緻、鮮甜度高，在各地石斑中品質穩定、深受消費者喜愛。目前價格也相對實惠，民眾可到永安漁會及多家超商櫃位購買切割、包裝好的石斑魚，輕鬆入菜。

照片來源：高雄市政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

興二期整宅啟動都更 許淑華肯定市府公務員專業推動

馬英九批日本攪動台海 陳冠廷：遺憾以北京視角評論台日關係

【文章轉載請註明出處】