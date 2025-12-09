藍白再聯手封殺國防特別預算＋院版財劃法！行政院嘆遺憾：盼儘速審查

【論壇中心／綜合報導】國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市汐止議員擬參選人何元楷，昨（8）日遭爆料從國小到國中都有霸凌行為，不只蓄意肢體推擠、嘲笑，還有潑水、吐口水等，引起網友討論。對此，何元楷今（9）日回應，從小就常因為調皮搗蛋而被父母責打，雖然還不清楚自稱被霸凌的這位同學是誰，但他願意當面釐清並致歉。民進黨立法委員李坤城今日在《頭家來開講》節目中指出，何元楷沒有把這件事情講清楚，僅表示可能是「調皮搗蛋」，李坤城認為這是在粉飾太平，作為一個想要參選的民意代表是不合格的，而在這件事中，更嚴重的是說謊，李坤城表示，何元楷「明知當事人是誰卻又不承認」，否則受害者不會再度跳出來表示「自己的臉書遭封鎖又解開」，這是兩個何元楷犯的很嚴重的錯誤，李坤城批評，對於小時候的這些霸凌行為，對別人造成了傷害，且遭霸凌的還有特教生，何元楷卻完全沒有道歉，更嚴重的是，何元楷明知道這些人是誰，卻選擇用說謊的方式把事情糊弄過去，他認為何元楷必須要說清楚，國民黨要用相同的標準來對待何元楷。對於何元楷的回應，當事人表示過去已給過機會，更痛批何元楷輕描淡寫霸凌行為，「驗證加害者轉身而過，但受害者卻要用一生治癒」，而立委羅智強則表示，道歉是面對錯誤、承擔責任並真誠反省的開始，這也是何元楷該做的三件事情。《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：遭爆兒時霸凌 何元楷願道歉！綠委指犯了「2錯誤」 更多民視新聞報導藍白再度封殺國防特別預算 民進黨：賣台可以、保台不行？宜蘭警交管遭撞重傷！家屬盼外界「別政治口水」 蕭美琴回應了破壞海纜、管線加重刑期！修法通過了 綠委警告：這是準戰爭行為

