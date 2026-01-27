藍白再聯手擋政院版國防特別條例 30日院會議程未定案

立法院本會期將於1月31日結束，立法院程序委員會今天(27日)召開最後一次會議，藍、白立委再度挾人數優勢通過國民黨團的提案，將相關議程草案提報下次院會處理；至於民進黨團所提的政院版國防特別條例、財劃法修法等案，則再度遭到藍、白立委阻擋，無法列入議程。

立法院程序委員會27日開會，討論30日、也是本會期最後一次院會的議程。民進黨團在會中再度提案，把規模8年新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，以及政院版財劃法修正草案等案增列入議程，民眾黨團則列入黨版的4,000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。

廣告 廣告

民進黨立委羅美玲發言時表示，下次院會議程報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案及增列報告事項通過。她並指出，今天是本會期最後一次程序委員會，政院版國防特別條例及今年度中央政府總預算案屢被擱置、無法付委，她呼籲在野黨若不滿意政院版的國防特別條例，就應透過委員會討論，不要再空轉。羅美玲：『(原音)1.25兆是怎麼來的呢，這是我們國防部花了一年的時間跟美國的軍事專家討論出來的這個結果，不管是項目或是金額，當然這不是最終的結果，如果你覺得不滿意，那就付委審查，你覺得不滿意，你覺得哪個需要討論的，那就付委審查。(民眾黨團)自提版本，難道什麼時候我們立法委員有這個許可權去列這個軍購的預算，這是違憲。』



立法院本會期將於1月31日屆滿，立法院程序委員會27日開會討論30日院會議程。民進黨立委羅美玲發言時表示，下次院會議程報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案及增列報告事項通過。(趙婉淳 攝)

國民黨立委翁曉玲發言時則建議將議程草案送交院會處理，她並遺憾民進黨政府至今未依法編列軍人加薪與警消退休金等預算，導致中央政府總預算無法順利審查，且政院版國防特別條例過於粗糙。翁曉玲：『(原音)1.25兆的軍購預算，我們要審的是他的特別條例，可是問題是你的特別條例這麼粗糙，短短的幾條不到10條吧，兩頁A4的紙就要要求我們要透過1.25兆的預算，我們審得下去嗎？』



立法院本會期將於1月31日屆滿，立法院程序委員會27日開會討論30日院會議程。國民黨立委翁曉玲發言時則建議將議程草案送交院會處理。(趙婉淳 攝)

經表決，民進黨團人數不敵國民黨團及民眾黨團人數優勢，總預算及國防特別條例等案再度遭到擱置，無法增列，隨後又通過國民黨團的提案，將相關議程草案將提報院會處理。會議主席、民進黨立委沈發惠裁示，下次院會議程尚未定案，留待院會表決(編輯：宋皖媛)