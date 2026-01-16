藍白再聯手！立院三讀刪除公視董事延任條款 綠轟「癱瘓公視治理」

立法院三讀通過，刪除公視董事延任條款。資料照。示意圖。陳祖傑攝



立法院會今（1/16）日三讀通過《公共電視法》部分條文修正案，刪除原本允許公視董事在未及時改聘情況下「延長職務至新聘董事就任」的延任條款。國民黨、民眾黨共同提案，藉著人數優勢，以贊成59票、反對49票表決通過此案。

藍白陣營主張，現行《公共電視法》設有董事延任規定，導致行政部門若未及時提出新任董事名單，舊任董事即可無限期延任，形成制度性漏洞。國民黨團書記長羅智強指出，第7屆公視董監事任期已於去年5月19日屆滿，依法文化部應於前年11月底前提出新一屆名單完成改聘，但名單遲未送出，造成董事會長期延任。他認為，原本延任條款是為了協助「有心做事的政府」順利完成改聘，卻在實務上被濫用，淪為行政怠惰的保護傘，因此必須透過修法徹底刪除。

民眾黨團也支持刪除延任規定，強調公視董事應具備超然獨立與專業中立的公共性質，現行制度卻因延任條款，讓治理結構長期停滯，影響公視運作的正當性與公信力。在野黨認為，修法通過後，將迫使主管機關必須依法、即時提出新的人選，讓公視治理回歸正軌。

民進黨團則反對修法。民進黨立委范雲指出，問題不在於延任制度本身，而在於董事提名屢遭立法院否決。她轉述文化部說法指出，公視董事並非「肥缺」，而是無給職的公共服務志工，藍白長期杯葛提名名單，讓優秀的文化人、企業家與傳播學者在審查過程中屢遭否決與羞辱，導致後續難以再找到願意承擔的人選。

范雲舉例，過去多位學界與文化界人士，包括知名學者、導演與企業界代表，並無政黨色彩，仍未能通過審查。她強調，假如延任等同於「擺爛」，那麼前總統馬英九執政期間，第4屆公視董監事曾延任長達968天，是否也該被視為「擺爛近3年」？她直言，公視並非不能改革，但在提名機制未能順利運作的情況下，逕行刪除延任條款，恐怕只會讓董事會在新任名單尚未通過前陷入空窗，形同癱瘓公視治理。

本案在院會表決前，立法院長韓國瑜13日曾召集朝野協商，試圖凝聚共識，但最終未能達成一致，相關條文因此保留送交院會處理。今日院會中，藍白聯手提出再修正動議並完成三讀，正式刪除延任條款。

依據《公共電視法》規定，公視董事會由董事11至15人、監察人3至5人組成，董事與監察人候選人須送交由各黨派依比例組成的審查委員會，並經全體委員三分之二以上同意後聘任。修法後，董事任期仍為3年，期滿得續聘，但須於任期屆滿6個月前完成改聘，未再設置自動延任機制。

