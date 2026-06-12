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即時中心／温芸萱報導

今（12）日在立法院藍白黨團憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程通批，藍白「因人設事」，這條款全台幾乎僅高虹安一人適用，形同替特定政治人物大開後門。莊競程質疑，高虹安若對自身司法案件有信心，根本無須推動修法，怒轟藍白聯手以立法權干預司法。

質疑為特定人士開後門 莊競程：全台只適用高虹安

莊競程痛批，藍白因人設事，全台灣只適用高虹安一人，是替高虹安「大開後門」，現在最需要這種修法結果的只有高虹安，用立法權嚴重干預司法。

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「高虹安如果真的相信自己會贏官司，根本不需要修法。」莊競程直言，正是因為高虹安對司法結果毫無信心，才會急著把手伸進立法院，企圖透過藍白聯手修惡法來為自己解套。同時，他強調，修法本應是為公共利益服務，違背公眾利益，如今卻淪為替特定人士開後門的工具。他嚴正指出，「這樣的立法方式，已經是在用立法權干預司法。」

最後，莊競程表示，藍白聯手強行修法，為高虹安解套誣告罪案的定讞風險，這種因人設事的法案，不僅凸顯對司法的信心缺失，更反映出對民主程序的衝擊，是很嚴重的傷害。

快新聞／藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用

新竹市長高虹安（中）。（圖／民視新聞資料照）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用

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