藍白出手救生育率 共推「國民帳戶」！18歲可抱回至少33萬

國民黨與民眾黨今（25）日共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，將為每位在台設籍的0至12歲兒童設立帳戶，初始存入5萬元，政府每年再加碼1萬元至12歲止，18歲時至少可領回33萬。基金初始規模約1130億元，第一階段施行期間設定為13年，強調這是長期投資而非一次性補貼。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

國民黨主席鄭麗文與黃國昌今天上午召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。根據兩黨規劃，適用對象為溯及2025年9月1日起未滿12歲的孩童，約226萬人。依據估算，如果家長不提撥，孩童年滿18歲後累積資產會有33.9萬元（以年均投資報酬率6%估算），若家長每年相對提撥5千元會有45.7萬元，如果家長每年提撥1萬元會有56.18萬元。為增加誘因，家長若願意提撥將享有稅捐扣抵優惠。

鄭麗文指出，近年美國、英國、新加坡、以色列等國皆已透過制度化方式投資未來世代，美國近期「川普帳戶」的構想更讓她認為，政府大量對外投資之際，台灣孩子不能被忽略。她強調，憲法核心價值在於重視民生、打造均富社會，這也是兩黨提出相關法案的初衷。

鄭麗文表示，藍白兩黨日前才提案要彈劾總統賴清德，因賴清德上任以來不到兩年，國家卻陷入長期空轉與內耗，在野黨更承受司法與國家機器的壓力，但即便如此，仍必須守護民主憲政，照顧人民生活福祉。她指出，少子化已是台灣最嚴峻的國安危機，國安不只是軍事與國防，更涉及經濟、社會與人口結構。

鄭麗文說，與其空轉內鬥，在野黨選擇提出具體方案，回應台灣真正動搖國本的問題，要為台灣的孩子鋪好康莊大道，讓他們可以發揮所長、追求夢想，不能讓國家一直陷入無謂空轉。她表示，總預算、國防預算逐年攀升，但台灣最重要的少子化國安危機，藍白兩黨提出的台灣未來帳戶每年編列一千多億元預算，孩子要等年滿18歲才可以動用。

鄭麗文強調，這筆錢會投資股市，錢不會不見，也讓孩子可以學習理財，等年滿18歲時就不用擔心要還助學貸款或創業費用，如果不想動用也可以繼續儲蓄，帳戶金額會隨著股市共同成長。她說明，台灣未來帳戶是希望從孩子出生開始累積資源，確保18歲人生啟動時擁有足夠經費，無論是升學、職訓、創業或首次購屋皆可使用。

鄭麗文表示首年規模約1130億元，未來每年約260億元。（圖／中天新聞）

鄭麗文表示，這筆基金將投資於低費率指數型基金或共同基金，與台灣經濟同步成長，並設定年度管理費不得超過0.1%，避免不當暴利，確保資金透明與長期效益。家長與企業也可為孩子額外提撥資金，並享有稅捐扣抵等誘因。政府將設立基金管理委員會及監理會，負責獨立監管。

鄭麗文指出，根據估算首年規模約1130億元，未來每年約260億元，以新生兒12萬為基準，並採滾動式檢討。她表示，台灣未來帳戶等孩子年滿18歲時可動用的資金約落在50萬元左右，依年均投資報酬率估算可能在30萬至60萬間，並隨股市及經濟成長而增值。考量18年後通貨膨脹，這筆資金足以支應大學四年的學費及生活費。

針對未來法案行政院是否又可能認為侵犯預算權，選擇不副署或不執行，鄭麗文說這不太可能，民進黨政府若要推動類似政策也必須在國會提出法案並通過審核才能執行，並非立法權凌駕行政權。她指出，行政權所需預算仍須經立法院審核，依法行政才成立。

鄭麗文表示，歐洲內閣制國家行政與立法合一，執政部會首長同時為國會議員，對照台灣制度，民進黨的說法有誤導之嫌，違背憲政常識與民主運作原理。她強調，在台灣真正可能的問題是行政權凌駕立法權，而非相反，台灣政局雖動盪，但少子化已成國安危機，政策不分黨派必須立即落實，以確保下一代能在公平起跑線上發揮所長。

