藍白分各有解讀 基層盼制衡綠營

民眾黨前主席柯文哲，面對媒體大談「藍白合」與「藍白分」的概念，解釋「分」就是分工合作。（郭吉銓攝）

民眾黨創黨主席柯文哲近期動作頻頻，面對媒體詢問民眾黨未來是否繼續與國民黨維持合作，柯29日提出「藍白分」概念，雖解釋是指「分工合作」，仍被外界解讀為藍白「分手」埋伏筆。對此，國民黨發言人牛煦庭回應，柯文哲心直口快，不必過度解讀，重申藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待。

外界關注柯文哲、黃國昌成為民眾黨目前「2個太陽」，柯文哲昨指出，2個太陽也可以合作，每個人都做擅長、喜歡的事情，像現任黨主席黃國昌對法律條文有興趣，但外科醫生出身的他卻連卷宗都懶得看，所以兩人就分工，黃國昌處理立院，他未來則到南部發展、辦訓練班。

廣告 廣告

柯文哲表示，外界常說什麼「合」，例如「藍白合」，但更重要的概念是「藍白分」，也就是分工合作、各幹各的，每個人都做自己最擅長、最喜歡的事。

媒體追問「藍白分」會不會從分工合作變分手？柯文哲直言，「世界上什麼事情都有啊！我感覺啦，藍營的朋友們每個都很玻璃心，綠營的每個都見獵心喜。」

但柯文哲也強調，之所以有「藍白合」，就是賴清德總統、民進黨團總召柯建銘造成的，賴清德要為台灣目前困境負最大責任，「把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後藍白只好合作，不然怎麼辦？」

針對柯文哲說法，牛煦庭昨表示，柯文哲口中的「分」是分工合作，還是有合作的精神，不必過度解讀；藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待，民進黨如此跋扈，若不合作，難以發揮制衡力量。

牛煦庭直言，柯文哲的心直口快難免讓人不舒服，這也不是什麼新聞，但他相信柯文哲很快會了解基層民意的期待。