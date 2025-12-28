藍白分工傳聞炸鍋！ 陳琬惠、吳宗憲齊聲否認：根本沒這回事

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（後排中）強調，自12月3日獲提名起即全力衝刺，目標明確就是參選縣長，沒有討論任何交換或搭配方案。（吳佩蓉攝）

2026宜蘭縣長選戰升溫，民進黨推派律師林國漳、民眾黨徵召前宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選，國民黨則由不分區立委吳宗憲與縣議長張勝德兩強競逐，藍白是否整合備受關注。對於地方盛傳「一人選縣長、一人選立委」的藍白分工說法，陳琬惠與吳宗憲今（28日）先後嚴正否認。

民眾黨今下午在宜蘭市中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠」活動，黨主席黃國昌、前主席柯文哲胞妹柯美蘭等人到場力挺。陳琬惠會前受訪表示，從未聽過與吳宗憲有分工共識，目前藍白在野陣營的共識，是未來推出最強縣長候選人，各自努力爭取支持。

陳琬惠強調，自12月3日獲提名起即全力衝刺，目標明確就是參選縣長，沒有討論任何交換或搭配方案。至於中央層級的藍白合作模式，交由黨主席協調，她的任務只有一個，就是爭取宜蘭縣民認同，贏得2026縣長選舉，為地方服務。

對此，吳宗憲也出面駁斥傳聞，直言不可能有此承諾。他指出，自己是法律人，所謂「分配選舉」的說法已涉及違反選罷法，若真有其事將面臨刑責，強調相關傳言毫無事實基礎，呼籲外界勿再以訛傳訛。

