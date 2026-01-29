藍白分工變分手？柯文哲首提「藍白分」開酸：藍營每個人都很玻璃心

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲接任國家治理學院院長，外界傳出黨內將出現「兩個太陽」。柯文哲今（29日）受訪時表示，兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。他說，有時候講「藍白合」，也可以變成「藍白分」，「分」是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事，這樣就好。媒體追問「分工合作是否有可能變成分手？」柯文哲則笑說，世界上什麼事都有可能，感覺藍營朋友們每個人都很玻璃心，而綠營的人則是見獵心喜。

廣告 廣告

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。針對接任國家治理學院院長，外界傳言黨內將出現「兩個太陽」，是否會影響藍白合？柯文哲表示，「你們為什麼認為有兩個太陽的問題？兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。」

柯文哲舉例，自己每次看到法律條文就想打瞌睡，身為外科醫師，看法律文字覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作，立法院的事就交給黃國昌處理。自己以後就去南部發展辦訓練班，有時候說「藍白合」，也可以變「藍白分」，分是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事這樣就好。

媒體追問「你剛剛說藍白分，那有可能從分工合作變分手嗎？」柯文哲笑回，世界上什麼事都有，感覺藍營朋友們每個人都很玻璃心，綠營的人都見獵心喜，但為什麼會有藍白合，這不就是總統賴清德造成的嗎？台灣一切困境賴清德要負最大責任，他把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個黨只能合作。

更多三立新聞網報導

律師諷柯文哲：要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

接國家治理學院長重掌民眾黨？柯文哲自爆要到南部發展：不要想太多

柯文哲掌民眾黨國家治理學院 486酸爆：看過不要臉的，還沒看過這種

柯昌權力消長／黃國昌失國會倒數 柯文哲返黨職「名正言順」再掌主導權

