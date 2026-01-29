藍白分工變分手？ 柯文哲「都有可能」：藍營朋友都玻璃心

台北市 / 林李翰 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長，面對接下來如何跟國民黨合作？柯文哲今（29）日突說出藍白分，指藍白合也可以是藍白分，分工合作；被問及是否會從分工變分手？柯回，世界上什麼事都有可能，但國民黨的朋友們每個都很玻璃心啦！綠營的則是每個都見獵心喜，但藍白合就是總統賴清德造成的，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？

民眾黨今（29）日上午舉辦第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，媒體問及，民眾黨「兩個太陽」怎跟國民黨合作，戰術是否會改變？柯文哲表示，兩個太陽可以合作，每個都做他擅長的喜歡的事。我連我自己的卷宗都懶得看，我當一個外科醫生，要去看法律條文都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，我們就分工合作；柯突說出，更重要是「藍白分」，彼此分工合作，每個人做自己最擅長事就好。

媒體追問，「藍白分」有無可能從分工合作變分手？柯文哲笑說，世界上什麼事都有可能，就他現階段的感覺，藍營朋友們每個都很玻璃心，綠營每個見獵心喜，但藍白合就是賴清德造成的，了不起賴清德加上柯建銘。

柯文哲重申，台灣目前一切困境，賴清德要負最大責任，你就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？

