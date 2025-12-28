藍白分工？陳琬惠、吳宗憲否認

民眾黨28日在宜蘭市中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠」活動，黨主席黃國昌、前主席柯文哲胞妹柯美蘭等人到場力挺。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長選戰升溫，民進黨推派律師林國漳、民眾黨徵召前立委陳琬惠參選，國民黨由文傳會主委、立委吳宗憲和議長張勝德兩強競逐，藍白是否整合備受關注，對於地方盛傳「1人選縣長、1人選立委」的藍白分工說法，陳琬惠、吳宗憲28日皆嚴正否認。

民眾黨昨下午在宜蘭市中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠」活動，黨主席黃國昌、前主席柯文哲胞妹柯美蘭等人到場力挺。陳琬惠表示，從未聽過與吳宗憲有分工共識，目前藍白在野陣營的共識是未來推出最強縣長候選人，各自努力爭取支持。

陳琬惠強調，自12月3日獲提名起即全力衝刺，目標明確就是參選縣長，沒有討論任何交換或搭配方案。至於中央層級的藍白合作模式，交由黨主席協調，她的任務只有爭取宜蘭縣民認同贏得縣長選舉、為地方服務。

吳宗憲也出面駁斥傳聞，直言不可能有此承諾。他指出，自己是法律人，所謂「分配選舉」的說法已涉及違反《選罷法》，若真有其事將面臨刑責，強調相關傳言毫無事實基礎，呼籲外界勿再以訛傳訛。

陳琬惠昨提及，民進黨推出深受賴清德總統青睞的林國漳參選，吳宗憲面對是否獲中央提名多次以「球來就打」回應，她自己則不是因「總統喜愛」被推上台面，也不是被動等待機會，而是長期深耕宜蘭、主動承擔責任。

她表示，卸任立委後，不論是否具有公職身分，自己仍持續在宜蘭服務鄉親，這份堅持並非來自政治靠山，參選是來自對宜蘭土地的情感，而非被動待安排。