藍白分手？柯文哲稱「都有可能」：藍營朋友都很玻璃心

藍白合是否可能從分工合作變分手？柯文哲今說，什麼事都有可能，現階段他覺得藍營的朋友每個都很玻璃心。（圖／李智為攝）

民眾黨前主席柯文哲今（29日）出席黨內活動時，表示藍白合可以變成「藍白分」，也就是分工合作。媒體追問是否有可能從分工合作變分手？柯文哲回應，什麼事都有可能，現階段他覺得藍營的朋友每個都很玻璃心。

柯文哲今出席「第五屆『眾智成城』博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」時，被問及在黨內兩個太陽的狀況下，後續如何跟藍營合作？柯文哲說，兩個太陽可以合作，每個都做擅長且喜歡的事，像是他是外科醫生，要看法律條文都覺得很煩，可是現任黨主席黃國昌就對那個很有興趣，「我們就分工合作」。

柯文哲表示，所以他才說立法院交給黃國昌處理，他則是專門到南部辦訓練班，「至少我們要到南部去發展」。而現在常說藍白合，但他認為可以變成「藍白分」，也就是分工合作，每個人都做擅長的事；同樣概念也可運用在他跟黃國昌的合作關係上，每個人都做喜歡的事就好。

媒體追問，藍白分是否可能從分工合作變分手？柯文哲笑了幾聲後回應，世界上什麼事都有可能，現階段他感覺，藍營朋友們每個都很玻璃心，綠營的則是每個都見獵心喜。

柯文哲反問，為什麼會有藍白合？這不是賴清德造成的嗎？台灣目前陷入困境，賴清德要負最大責任，否則怎麼會有藍白合？還不是賴造成的，「你就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」



