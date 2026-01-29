藍白分手？柯文哲：世上什麼事都有 國民黨的朋友都很玻璃心啦

民眾黨創黨主席柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體訪問。（袁茵攝）

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨現任黨主席黃國昌「兩顆太陽」問題備受關注。面對接下來如何跟國民黨合作？柯文哲今（29日）表示，有一種更重要的概念叫「藍白分」，也就是分工合作、各幹各的；但被問到有沒有可能變成「分手」的分？柯文哲回說「世界上什麼事都有啊！但國民黨的朋友們每個都很玻璃心啦！」綠營的則是每個都見獵心喜。

柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體訪問。面對民眾黨「兩顆太陽」問題，接下來怎麼跟國民黨合作？柯文哲表示，為什麼會認為這是兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作啊，每個人都做擅長、喜歡的事情。

廣告 廣告

柯文哲提及，像是黃國昌，每次看黃的法律條文就想打瞌睡，因為他連自己的卷宗都懶得看，「我當一個外科醫生，我要去看法律條文就很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，所以我們就分工合作嗎，對不對？」所以讓黃國昌處理立院，自己以後專門到南部辦訓練班，「至少我們要到南部發展。」

柯文哲指出，而外界常常說什麼「合」，例如「藍白合」，但另外更重要的概念變成「藍白分」，至於為什麼叫「分」，就是分工合作、各幹各的，每個人都做到最擅長、最喜歡的事，這樣就好。

媒體追問，「藍白分」會不會從分工合作變分手？柯文哲回說，「世界上什麼事情都有啊！我感覺啦！藍營的朋友們每個都很玻璃心啦！那綠營的每個都見獵心喜。」

柯文哲說，為什麼會有藍白合，這不就是賴清德總統造成的嗎？了不起賴清德加上民進黨團總召柯建銘，不然怎麼會有藍白合？台灣的一切、目前的困境，賴清德要負最大責任，「因為怎麼會有藍白合？還不是你造成的？你就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」

【看原文連結】