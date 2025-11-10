即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文「親中」路線備受質疑，除了多次高舉「我是中國人」大旗，日前還出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟是中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，隨即引發喧然大波。對此，民眾黨主席黃國昌今（10）日直接回應，「吳石是共諜，不是政治受難者」，這是清楚客觀的事實。

鄭麗文「追思共諜」一事引發巨大爭議後，她隨即改口聲稱，該活動並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人；且白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，不過吳石、朱楓等人並不在「政治犯」定義中。然而，今日活動現場卻仍有吳石、朱楓照片，更標註其為「犧牲烈士」。

廣告 廣告

鄭麗文此舉不僅遭到外界抨擊，就連黨內都出現許多雜音。前藍委蔡正元發文砲轟，作爲中國國民黨主席要祭拜，這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」，可能更名符其實。



對此，黃國昌直指「吳石是共諜，不是政治受難者」，這是蠻清楚的客觀事實，而鄭麗文參加包含吳石在內的追思活動，國民黨內部已經出現非常多聲音，例如蔡正元也提出蠻直接的評論，「相信這些聲音，鄭麗文應該聽到了」。

黃國昌也指稱，對於民眾黨而言最重要的事情，就是堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則，且絕對堅守的底線。

原文出處：快新聞／藍白分裂？鄭麗文赴秋祭追思挨轟 黃國昌：吳石是共諜「客觀事實」

更多民視新聞報導

蘇巧慧參戰2026新北！黃國昌民調「僅個位數」網狂酸

嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間

高市早苗挺台！中戰狼喊「骯髒頭顱、斬掉」日議員怒出手了

