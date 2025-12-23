藍白分進彈劾賴清德 立院確定彈劾案議程、網路連署也破600萬

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德與行政院長卓榮泰確定政府未來對藍白陣營在立院通過爭議法案採「不副署、不公布、不執行」因應策略，藍白陣營也採取對賴清德提出彈劾案反制，今（23）日在立法院程序委員會確定排入週五院會議程；另方面還有網路發起彈劾賴清德連署，人數也已突破600萬之多。

藍白陣營對總統賴清德提出彈劾案，今（23）日在立法院程序委員會確定排入週五院會議程；另方面還有網路發起彈劾賴清德連署，人數也已突破600萬之多。（圖／總統府資料照）

立法院程序委員會今日討論週五院會議程事項，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌主導提出在野黨彈劾總統賴清德案，在人數優勢表決通過排入院會報告事項，預計當天將表決交付委員會審查。國民黨團書記長羅智強指出，未來初步規劃召開2次全院委員會，將邀請賴清德到立法院說明，另也傾向在立法院舉行公聽會。

廣告 廣告

另據「彈劾賴清德連署活動」網站的數據，截至20日下午，連署數已突破600萬人。前立委蔡正元也表示，網路連署創新高，也證實的彈劾賴的正當性、合理性，「用最低的成本來對抗賴，才能走得久」，他也指出，而彈劾就是一個成本最低，對賴困擾最大的方式。

蔡正元也指，面對600萬民意，現在民進黨沒有人敢吭聲幫賴講話，網路連署創新高，證實的彈劾賴的正當性、政治上的合理性，用最低的成本來對抗賴，才能走得久，彈劾是一個成本最低，對賴困擾最大的方式。

蔡正元也表示，立法院彈劾總統案只要半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審，賴清德不來就發動缺席審判，缺席審判後交付表決，三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案。彈劾案不受次數限制，用來做爲焦點槓桿發動輿論對抗賴清德，捍衛台灣民主體制。

民進黨立委王義川發言痛批，彈劾總統的立委人數也不到三分之二，根本不會贏，硬要賴清德來立法院被罵；且藍委走去監察院說要彈劾行政院長，之前還說要廢掉監察院是「亂七八糟」。

程序委員會表決最後在朝野9比9平手下，由會議主席藍委翁曉玲加入投票確定通過彈劾案，排入週五議程，也引起綠委群起走向主席台抗議，但最後仍確定結果。

更多FTNN新聞網報導

「憲法守門人」變「國賊」 藍白立委到監察院陳情彈劾卓榮泰

隨機殺人後網路恐嚇頻傳 國民黨團：賴清德縱容青鳥才是社會亂源

中選會委員提名人游盈隆、黃文玲等「都與柯文哲有淵源」 民眾黨團：樂見優秀人才入中選會

