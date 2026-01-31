「藍白分」引基層焦慮 柯文哲：藍白合大戰略沒有改變

柯文哲、黃國昌等人發春聯。 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前提到「藍白分」，引發藍營討論。對此，柯今（31）日表示，藍白合是總統賴清德造成的。他強調，目前合作的態勢還是沒有改變，大戰略還是沒有改變。

民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今上午在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。

柯文哲表示，他上次講過了，藍白合就是賴清德造成的，第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起了，不是這樣嗎？他說，目前合作的態勢還是沒有改變，大戰略還是沒有改變。

針對國民黨主席鄭麗文稱在牢裡被關太久，難免有負面經驗？柯文哲回應，鄭講什麼是其自由，對他說，在監獄裡面沒有空間的自由，但有時間的自由，所以可以想很多事情，沒有心理創傷。他說，他出來後發現旁邊的人都比他創傷更嚴重，反而是他最沒有創傷。

媒體問及，如果藍營議員邀請站台是否會幫忙？柯文哲說，今年民眾黨會提出很多候選人，當然還是以民眾黨為主，「行有餘力」才會做其他的。他說，相較2022年，民眾黨候選人大幅增加，而且是小黨資源不夠，因此聲量比較高的就有更多任務跑全台灣。

