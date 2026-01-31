「藍白分 」？ 柯文哲：目前合作態勢沒有改變

民眾黨前主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮。柯文哲今天受訪說明，藍白合是賴清德造成的，第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起了，不是這樣嗎？所以他倒覺得，「目前藍白合作的態勢沒有改，大戰略沒有改變。」

柯文哲29日表示，「藍白分」可以彼此分工合作，至於有無可能從「分工合作」變「分手」？柯文哲笑回，世界上什麼事都有可能，就他現階段的感覺，藍營朋友們每個都很玻璃心、綠營每個見獵心喜，但藍白合就是總統賴清德造成的，把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作。

廣告 廣告

柯文哲今天上午在南門市場受訪時解釋，藍白合是賴清德造成的，第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起了，不是這樣嗎？所以他倒覺得「目前藍白合作的態勢沒有改，大戰略沒有改變。」

對於國民黨主席鄭麗文稱柯文哲坐牢太久，難免有一些負面經驗。柯文哲說，鄭麗文要怎麼說是她的自由，但對他來講，在監獄中沒有空間的自由，卻有時間的自由，可以想很多事情，「沒有什麼心理創傷啦」，他也發現自己出來後，旁邊人都比他創傷更嚴重，他反而是最沒有創傷的。

至於未來是否替藍營候選人站台，柯文哲說，今年民眾黨還是會提出很多候選人，當然以民眾黨的為主，行有餘力才會做其他的。民眾黨跟2022比較起來，今年的候選人大幅增加很多，且小黨資源也不夠，就變成聲量比較高的有更多的任務跑全台，但行有餘力都互相幫忙。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》賣台投名狀現形？中國網紅爆藍白「封殺軍購」助攻中共真相

自由爆新聞》藍白「這一幕」對比中共！這國太狠了出手「限制習近平」

國民黨曬放大版協商結論！一處大出包網友酸爆：P圖功力幼稚園

為何柯文哲怨恨陳菊 劉進興：因她是民進黨2018不再支持柯的關鍵聲音

