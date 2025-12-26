藍白別再喊冤！「10萬生育補助」被總預算卡關「1類人」完全沒得領

記者簡浩正／綜合報導

衛福部指出，依規定國保可給予4萬元生育補助，其餘6萬則需等預算通過後撥補；而未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助，在預算通過前領不到，初估將影響約7100人。（圖／翻攝自Pixabay）

「生育補助」10萬元政策受總預算卡關。衛福部社保司明年1月新制，將提供國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助10萬元，不過目前總預算仍未審通過，受影響經費約15億元。社保司表示，依規定國保可給予4萬元生育補助，其餘6萬則需等預算通過後撥補；而未參加任何社會保險我國籍新生兒生母，則因預算還未通過，完全無生育補助可領。

行政院今年9月時通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，包括擴大生育補助、人工生殖補助與醫療性凍卵補助。其中，在生育補助方面，女性國人（含與本國人結婚的外國籍配偶）生育，可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達到10萬元，預計於115年1月1日開辦實施。

行政院長卓榮泰當時說明，自明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。

根據衛福部新制規劃，明年元旦開始新制將提供生育補助共10萬元給父母，國保被保險人依「國民年金法」領生育給付後，每胎可再由行政院補助差額，加起來共領10萬元；至於未參加任何社會保險的我國新生兒生母，則可直接領取每胎10萬元補助，雙胞胎依比例增給。預估115年度國保生育給付人數為1萬3214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7144人。

社保司表示，原先社保各項皆為例行性業務，因此即使預算不通過，仍會照常發放不受影響，民眾只要申請仍可以先收到相關補助，其餘補足至10萬元的補助，則需等到審查通過發放。而未參加任何社會保險者的一次性10萬元生育補助，屬於新興少子女計畫，經費來自公務預算，依預算法規定，總預算審查若未通過，就不能撥補，需待立法院完成審查後，才能撥款發放領取補助。

115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德昨喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理由，連付委審查都不願意，令人無法理解」。他強調，政黨競爭難免，但不能犧牲國家利益、人民利益。

