藍白別再擋！谷立言赴官邸共慶新年 賴總統：台美有共識強化國防韌性

總統賴清德今（10）日晚間轉發美國在台協會（AIT）的貼文指出，很高興副總統蕭美琴邀請AIT處長谷立言（Raymond Greene）、副處長梁凱雯（Karin Lang）等朋友共進晚餐，除了歡慶農曆新年，雙方也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法；台美有共識在推動關鍵投資、強化國防及全社會韌性等層面拓展合作。





賴清德於臉書（Facebook）表示，「面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作」。

賴清德強調，「我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流」。

他相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展！

另，針對藍白在立法院十度阻擋8年共1.25兆國防特別預算付委一事，賴清德明日上午10時將在蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人的陪同下，於總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，親上火線向人民說明。





