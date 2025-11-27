即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

行政院今（27）日在院會中通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫時匡1.25兆元。對此，國防部長顧立雄今（27）日證實，軍購案規劃部分已與美國完成初步協調，獲得美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）正式提供採購項量、報價資料等資訊。





行政院長卓榮泰、張惇涵在政院今日召開院會後記者會後，親上火線說明政院對11月14日「再修版」《財劃法》修正草案提出覆議，以及總統賴清德26日所宣布之8年共1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

關於1.25兆元的國防特別預算，顧立雄說，其中包含軍購、商購及自製方式，對美軍購當然是重要採購項目，就軍購案的規劃，已跟美國完成初步的協調，獲得DSCA正式提供採購的項量、報價資料及交易期程等等的資訊，來說明美方確實有共作意願。

他提及，現在因為軍購案案項目前正在美方內部審查中，在還沒有完成知會國會之前，我國的原例是不對外公開，如果等到（美國國防部）完成知會國會之後，「那我們在適時地對外來進行說明，我們在規劃的過程中是一直在進行磋商」。







原文出處：快新聞／藍白別唱衰！政院通過1.25兆軍購特別預算 顧立雄：已獲DSCA報價

