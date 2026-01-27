藍白別擋！商總理事長許舒博籲立院速審台美15%關稅協議

全國商業總會理事長許舒博27日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，強烈呼籲立法院盡速排案審理行政院談妥的台美關稅協議。 圖：翻攝「臉書」黃暐瀚粉絲專頁

[Newtalk新聞] 全國商業總會理事長許舒博今天（27日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，強烈呼籲立法院盡速排案審理行政院談妥的台美關稅協議，將關稅降至15%。他以美國總統川普（Donald Trump）正巧宣布因韓國國會遲未通過去年7月達成的美韓貿易協議（原關稅15%），而將對韓國汽車、藥品、木材等產品關稅調漲至25%為例，警告若台灣立院拖延或阻擋，台灣恐成下一個被「關稅鐵拳」對付的目標。

許舒博指出，台美關稅協議已由行政院談妥，對台灣出口美國產品提供15%優惠關稅（不疊加原有稅率），並獲半導體等關鍵產業最優惠待遇，企業界與產業界普遍支持，傳產尤其期待能大幅降低成本。他強調，15%關稅無人反對，立法院應儘速排案審理，該通過就快速通過，避免政治因素卡關影響百工百業生計。

廣告 廣告

針對在野黨（藍白陣營）以「投資5000億美元（約15兆台幣）」為由質疑協議「掏空台灣」，許舒博提出明確立場：就算有此擔憂，也應排案交付委員會實質討論，而非擋在程序外不處理，這種做法不應該。他澄清，5000億美元多為誤傳或加總，實際包含企業自主投資約2500億美元（主要台積電等赴美擴廠）與政府信用保證機制，並非政府直接採購或強制投資。

許舒博進一步分析，在野黨若阻擋關稅協議，衝擊將遠大於特別軍購案，因為關稅直接攸關百工百業出口競爭力與就業，民眾感受強烈，民意反撲將相當大；而特別軍購對一般民眾較無感。他呼籲在野黨勿為反對而反對，以免傷害台灣整體經濟。

關於台積電赴美投資爭議，許舒博表示，這是企業因市場需求（如美國客戶、供應鏈穩定）的自願行為，所謂「40%產量移美」不可能短期內發生。台灣只要持續掌握高端製程技術，就不必擔心「台積電變美積電」，他並以美光投資台灣為例，反駁「掏空」說法。

許舒博最後指出，化解目前朝野對立關鍵在賴清德總統。他建議總統放軟身段，廣聽各界意見，包括用電穩定、產業需求等議題，積極尋求朝野與社會共識，勿一意孤行，如此才能推動重要協議順利通過。

台美關稅協議近日已送立法院審議，在野黨質疑投資規模與產能外移風險，導致排案進度受關注。商總等產業團體多肯定談判成果，認為15%關稅對台灣出口競爭力至關重要，尤其在川普對韓強硬態度下，時間壓力更顯迫切。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「作弊偷機密還寫成這樣」 林楚茵痛批黃國昌卸任前夕推拼裝軍購條例

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？