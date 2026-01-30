即時中心／廖予瑄報導

今（30）日是立法院第4會期最後一天院會，然而總預算案與行政院版1.25兆國防軍購條例仍在國民黨及民眾黨杯葛之下卡關；並通過《衛星廣電法》修正案（中天條款）、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案解套救國團。對於現今的立院狀況，總統賴清德晚間在臉書發文，並嚴正呼籲在野黨「以國家為重、民生為念。」

賴清德指出，今天是立院會期最後一天，「卻也是史上，第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍」，他說，藍白用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；至於黨產條例復辟，賴則狠批，該法通過後，會讓轉型正義倒退，「改革走回頭路。」

廣告 廣告

對此，賴清德嚴正呼籲在野黨，「以國家為重、民生為念」，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議，「要盡速排審、實質審議並通過總預算、以及國內外高度支持的國防特別預算，支持我們的國軍、也支持我們的國家發展。」

原文出處：快新聞／藍白別走改革回頭路！賴清德深夜呼籲：應以國家為重、民生為念

更多民視新聞報導

脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛

震碎三觀！藍白竟真的通過「助理費除罪」 顏寬恒、高虹安有望解套

藍白強過《衛廣法》！中天想回歸52台卻沒門 NCC聲明狠狠打臉

