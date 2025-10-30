藍白刪邊境預算釀防疫破口？陳昭姿批綠營造謠：非洲豬瘟查驗非食藥署工作

台中爆發非洲豬瘟案例，民進黨新北市議員卓冠廷日前在臉書發文指控，防治非洲豬瘟的邊境管制2000萬預算年初在立法院遭到刪除，是導致此次台灣出現防疫破口的原因。對此，民眾黨立委陳昭姿今（30）日在質詢食藥署署長姜至剛時痛批民進黨配合側翼、媒體造謠，直指非洲豬瘟的邊境檢驗工作屬於關務署，與衛福部食藥署沒有關係。

卓冠廷在貼文中指出，非洲豬瘟要靠邊境管制嚴防，但年初邊境管制預算在藍白聯手下刪除了2000萬。根據關務署統計，從2018年1月1日至2025年10月22日止，這8年共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3583件、共2萬2372公斤，其中6成以上來自中港澳，邊境守的這麼辛苦，但卻連預算都被砍。

陳昭姿今表示，食藥署的預算科目中有食品邊境查驗及國內外查驗項目，然而非洲豬瘟的邊境查驗並不屬於食藥署業務，海關發現夾帶動植物的包裹，防疫檢驗是通知防檢署，不是食藥署。她質疑，這是民進黨議員、媒體側翼公然造謠食藥署邊境官制預算因為被刪預算所以無法查驗，才造成非洲豬瘟爆發，這是用假消息在誤導國人。

姜至剛回應，邊境預算主要用在查察所有的商品，包含違法商品以及非疫區肉品進口，由於非洲豬瘟目前被認為不會對人體健康造成危害，食藥署針對非洲瘟豬有檢驗量能，但並沒有進行相關查驗。他表示，檢驗的部分是跨部署與農業部進行協作，若陳昭姿認為此次豬瘟的事件與食藥署沒關係，會很感謝。



