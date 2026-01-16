藍白刪除公視董事延任條款 綠委轟：要癱瘓公視董事會

民進黨立委范雲。(記者塗建榮攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白質疑政院刻意延宕公視董事會提名，提案修法刪除公視董事延任條款，立法院長韓國瑜13日召集朝野協商，最終未達共識，立法院會今日三讀通過國民黨、民眾黨共同所提修正動議，「董事每屆任期3年，期滿得續聘之。董事任期屆滿6個月前，應依第13條規定改聘之」。民進黨立委范雲表示，如果延任是擺爛，馬英九前總統執政期間的第4屆公視董監事，創下延任968天的歷史記錄，是要說馬英九擺爛3年嗎？公視不是不能改革，但此修法根本是要癱瘓公視董事會。

公共電視法規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3至5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員2/3以上同意後聘任。董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。

國民黨團書記長羅智強、民眾黨團均提案刪除公視董事延任規定，韓國瑜13日召集朝野協商，最終未達共識，韓國瑜裁示保留條文送院會處理。藍白今日以人數優勢，贊成59、反對49人，通過國民黨、民眾黨共同所提修正動議，「董事每屆任期3年，期滿得續聘之。董事任期屆滿6個月前，應依第13條規定改聘之」。

羅智強表示，公視第7屆董監事3年任期於去年5月19日屆滿，依公視法規定，文化部應於前年11月底提出新一屆董監事名單完成改聘，可是文化部一路擺爛，讓公視董監事無限延任，因為公視法有萬年延任條款，不提名單就沒有新的董監事人選產生，就能無限期延任下去。國民黨、民眾黨要徹底解決無限延任的擺爛條款，等到藍白提出修法，終於看到文化部動起來，珊珊來遲提出新的董監事名單。

羅智強說，原本的延任條款，是幫助有心做事的政府好好提出董監事名單，讓公視順利運作，但這樣的法律到了民進黨手上，就變成濫用制度性的缺口導致無限期延任，修法盼拿掉擺爛條款，讓公視好好提出董監事名單。

范雲表示，文化部長李遠指出，問題不是延任，而是提名不斷被推翻，公視董監事不是肥缺，是沒有薪水的志工，藍白不分青紅皂白，杯葛優秀的文化人、企業家、傳播學者，有誰願意來立院被羞辱？她舉例，政大新聞系副教授柯裕棻、政大傳播學院前院長郭力昕、導演賀照緹等人，都沒有黨派色彩，都完全被否決。

范雲指出，李遠三顧茅廬，找不到人願意來被羞辱，14位董事候選人很不幸只通過4人，包括施振榮、舒米恩、陳湘琪都被否決，請問他們有什麼色彩？如果延任是擺爛，馬英九前總統執政期間的第4屆公視董監事，創下延任968天的歷史記錄，是要說馬英九擺爛3年嗎？公視不是不能改革，但此修法根本是要癱瘓公視董事會。

