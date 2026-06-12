藍白刪預算恐阻擋台灣無人機產業 國際協會盤點三大受害者：產業、台中、盧秀燕

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台灣的無人機產業雖然發展時間不長，但成長潛力備受看好。然而現階段，整個產業正陷入高度的不確定性，主要原因在於以國民黨為主導的在野陣營在立法院主導刪除了政府重點推動的國防特別預算中，與國內無人機生產計畫相關的項目。



國民黨與民眾黨立委在上個月投票決定，從總統賴清德推動已久、總規模高達400億美元的國防特別預算中，把無人機製造相關的預算全數刪除。賴清德原本提出這項規模更大的國防預算案，主要目的是因應中國持續擴大的軍事威脅，其中特別強調發展不對稱作戰能力，而台灣自製無人機正是這項戰略的關鍵環節之一。

預算被刪除焦慮氛圍在台中尤其明顯



根據台灣媒體的後續報導，立法院最終三讀通過的是在野黨版本的《國防特別條例》，總額為7800億元，相較於行政院原本提出的1.25兆元版本，整整少了4700億元。遭到刪除的項目包括「商購」與「委製」部分，這也意味著國軍原本計畫採購的21萬架無人機與1320艘無人艇恐怕無法如期落實，對國內無人機產業的發展造成直接衝擊。

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目前政府的採購與預算支持狀況仍不明朗，這讓台灣無人機業者陷入困境，對於未來方向感到無所適從。

這種焦慮的氛圍在台中尤其明顯。台中是中台灣重要的航太、國防與科技產業重鎮，近年來也逐漸發展成無人機產業的重要聚落。外界原本預期，一旦政府投入無人載具相關預算，台中將能從中獲得相當可觀的經濟效益。

雷虎科技集團是台灣重要的無人機製造商之一。雷虎總經理蘇聖傑表示，他非常希望立法院最終能改變立場，因為政府採購對整個產業發展而言，是非常關鍵的信心指標。

各國降低對中國相關供應鏈的依賴



蘇聖傑強調，政府的採購規模必須夠大，而且必須讓社會大眾清楚看到。這不僅對雷虎集團有幫助，也能讓相關供應商一同受惠。如此一來，規模較小的公司才會知道應該繼續投資下去，而不是輕易放棄。否則像雷虎這樣規模較大的公司或許還能撐一段時間，但規模較小的業者恐怕就會選擇放棄，甚至轉投其他產業。

賴清德政府去年曾表示，希望以新台幣500億元採購5萬架空中無人機，同時計畫以新台幣3300億元採購1600艘無人艇。但根據蘇聖傑的說法，這些採購計畫目前仍卡在立法院，尚未真正落實。

這項議題之所以格外重要，是因為中國目前掌控著全球無人機供應鏈與商業市場的相當份量。日本、歐洲、美國都持續努力降低對中國相關供應鏈的依賴程度，而賴清德政府也將台灣定位為國際「非紅供應鏈」布局中的重要一環。

此外，伊朗與烏克蘭的戰事，也清楚突顯出無人機在現代戰場上的戰略重要性。烏克蘭已設定目標，要在2026年生產超過700萬架無人機，美國則準備採購30萬套無人機系統。

業界相信政府預算終究有機會到位



截至目前為止，台灣無人機產業仍維持相當的成長動能。過去兩年間，台灣出口至歐洲的無人機數量大幅增加。私人企業也持續互相合作，因為業界普遍相信，即使立法院目前情勢有些混亂，政府的預算終究還是有機會到位。

不過專家指出，如果台灣國內的國防採購持續卡關，台灣恐怕會進一步落後中國。中國無人機的年產量已達數百萬架的規模，台灣可能因此錯失不少與國際夥伴擴大合作的機會。

一位熟悉無人機產業內情、但因議題敏感而不願具名的分析人士警告，台灣業者目前很難對美國企業Auterion、Shield AI等國際合作夥伴做出明確承諾，主要原因在於業者無法保證國內未來究竟會採購多少架無人機，以及每架無人機所需搭載的軟體模組。這位人士表示，這樣下去，外國無人機公司可能會逐漸將目光從台灣轉向其他市場。

該分析人士進一步指出，這次預算遭到刪減，對台中當地的就業市場與經濟發展將產生嚴重影響。

藍營打擊產業，盧秀燕陷入尷尬處境



在地方政治層面，國民黨這次的做法也讓台中市長盧秀燕陷入尷尬處境。盧秀燕被視為國民黨2028年總統熱門人選之一，而她過去多次公開表態支持無人機產業發展。根據聯合新聞網的報導，台中市議會總質詢時，民進黨議員楊典忠、施志昌等人即痛批，盧秀燕一邊在台中力推無人機產業，她所支持的立委卻在中央刪除相關預算，等於砍掉台中下一個十年最重要的發展機會，讓在地業者感到心寒。施志昌更指出，盧秀燕親自輔選進入立法院的立委羅廷瑋，這次卻在中央拆台，砍斷台中廠商的生路。

對此，盧秀燕則回應強調，立法院通過的7800億元軍購案已展現出自我防衛的決心，至於無人機部分的後續發展，還要看川習會的結果。

去年盧秀燕並未參選國民黨主席，最終由鄭麗文勝出，但鄭麗文後續推動的國防預算規模，相較於盧秀燕原本主張的版本明顯縮水許多。

國際無人載具系統協會（AUVSI）是全球無人系統、機器人與自主技術領域的重要產業團體。協會總裁兼執行長麥可．羅賓斯（Michael Robbins）表示，看到台灣的無人機預算遭到刪減，他們感到非常失望。

國際協會：刪預算傳遞了錯誤的訊息



麥可．羅賓斯認為，這次預算刪減明顯向台灣本土業者傳遞了錯誤的訊息，這些企業原本正積極擴大產能、尋求募資與投資，希望能同時掌握國內與國際市場的機會。羅賓斯本月造訪台中時，曾與盧秀燕會面。



根據台中市政府發布的新聞稿內容，盧秀燕在接待羅賓斯時強調，發展無人載具產業不僅符合台灣自身需求，也能帶動台中的產業升級與經濟成長，她更樂觀看待無人機產業有望成為台灣下一個「護國群山」產業。

麥可．羅賓斯表示，如果無人機生產預算的問題能順利解決，最直接的受益地區很可能就是台中，效益甚至會比其他縣市更為明顯。他也指出，美國正積極尋找能協助擺脫對中國依賴的合作夥伴，台灣其實有很好的機會在這方面扮演關鍵角色。不過，若台灣缺乏足夠強大的國內市場支撐，企業就難以擴大產量，也難以透過規模經濟降低成本。

國民黨政治人物曾經提出一項方案，建議將台灣無人機發展計畫納入中央政府每年度的總預算中。然而，即使這項提案能最順利地推動，仍需耗費好幾個月的時間，更何況立法院迄今仍未通過今年度的中央政府總預算。

藍白仍在國會阻擋無人機生產特別條例草案



國民黨資深人士、2024年副總統候選人趙少康則為這次的無人機預算刪減進行辯護，強調應將這筆經費納入一般年度預算，接受更完整的立法院審查。趙少康最近在台灣外籍記者協會的一場記者會中表示，完全可以將這筆預算放進年度總預算，他不認為國民黨反對發展國防產業，並強調國民黨希望特別預算僅用於向美國採購武器，而非用於支持國內自主生產。

總統賴清德在台中一場無人機產業活動上指出，政府目前面臨的最大困難就是缺乏立法院的支持。他提到，國防預算遭到刪減，導致即使已進入6月、政府正著手規劃明年度預算之際，今年度的中央政府總預算卻仍遲遲無法通過。根據鉅亨網的報導，賴清德也在就職兩周年記者會上表示，國防產業與無人機產業的發展，對台灣軍工業自主而言非常重要，預算遭刪必然會對國防安全造成影響，希望在野黨不要用貼標籤、抹黑的方式來處理這項預算的刪除。

由國民黨主導的在野陣營，目前也持續阻擋執政黨在立法院提出的無人機生產特別條例草案。

行政院長卓榮泰在立法院備詢時則表示，這次通過的國防特別條例中有三大部分遭到刪除，其中就包含國防相關產業的自主發展，而當中最重要的正是無人機產業。他也提到，無人機產業在台灣起步較晚，但近年發展迅速，已在民主供應鏈當中具有相當地位，呼籲國防部就再提特別條例、追加預算，以及擴大年度預算規模等三種方式，在符合憲法與預算法的前提下盡速因應。民進黨立委蔡易餘則在質詢時提到，嘉義縣作為無人機產業發展重心，設有亞洲無人機AI創新應用研發中心，這次商購、委製項目預算遭刪近4000億元，對嘉義無人機產業的未來布局無疑是重傷害。

智庫警告兩年停滯將帶來危害



智庫DSET分析師Cathy Fang警告，如果將無人機相關項目轉入年度預算，無人機產業的發展將因此延誤整整兩年。她指出，下一年度的預算最快要到2026年9月才會送入立法院，最快也要2027年2月才能通過，這意味著關鍵採購計畫最早也要到2027年中才能啟動。Cathy Fang強調，對台灣來說，兩年的停滯不僅僅是延誤，更是直接放棄在國際「非紅供應鏈」布局中的有利位置，而這個布局將主導未來十年無人系統產業的競爭格局。



麥可．羅賓斯則提醒，美國有類似的經驗值得台灣借鏡：過去因為國會資金投入不足，或是預算程序遭到延宕，導致市場充滿不確定性，不少無人機企業因此倒閉。他表示，最終整個產業遭到嚴重挫折，現在雖然重新起步，但時程已經比預期晚了許多。



責任編輯：許詠翔



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