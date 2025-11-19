藍白到底怎麼合？ 鄭麗文：有點像雙首長制、有點內閣制精神

台灣民眾黨主席黃國昌送鄭麗文一座由水泥作為基座的鎢絲燈，強調只要基礎打得穩固，就能蓋起高高大樓，為台灣點亮一盞燈。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的在野主席會談今（19日）下午登場，面對政黨主體性與過去大選的藍白合失敗經歷。鄭麗文強調， 他們都是有高度民主素養的政黨和政治人物，理性、政策自然是透過對話、辯論而形成，他們並非為了合作而合作， 更非為了找位置；他們的合作將不同於傳統歐洲的內閣制，有點像法國的雙首長制，有點內閣制的精神，但參考過去其它國家的經驗，找出屬於台灣獨特的道路。

鄭麗文表示，她相信，因為如此複雜、艱辛、危險的大環境，才把藍白兩個政黨拉到一起，也是因為執政黨的倒行逆施、毀憲亂政，無所不用其極的追殺在野力量，不惜破壞台灣民主基石，從媒體的全面沒收、一言堂化，再到民主政治裡應超越黨派意識形態的司法全面淪陷，她相信，黃國昌與她身為法律人，都對這件事悲憤痛心不已，無法相信台灣民主化幾十年後的今天，司法居然出賣自己的貞操，淪為統治當權者的爪牙和鷹犬，赤裸裸地撲向在野黨。

鄭麗文表示，從民眾黨到國民黨，今天在台灣要關心政治、參與公務事務，首先要擔心會不會被「查水表」，接下來要擔心會不會被國家機器追殺與打壓。民主政治一下子倒退到過去威權統治時期，台灣居然有「綠色恐怖的幽靈」壟罩上空揮之不去，這是台灣民主最大的悲哀與諷刺。

鄭麗文表示，身為在野黨，他們不能猶豫、不能恐懼、不能灰心喪志，更不能中民進黨的計。所以她說，今天是民主創舉、民主試金石，更是一個重要的里程碑。藍白合作曾經坎坷，但如同黃國昌剛所描述的，今天台灣的處境，他們不能再懷憂喪志、打著心中的小算盤，他們必須放大胸懷的視角，必須體認肩上重要的責任。

鄭麗文提到，她相信，這為未來在野的合作奠定無法摧毀的重要基石，民進黨排山倒海而來、見縫插針、造謠生事，反正是見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞、打壓、扭曲、抹黑。剛才黃國昌的發言已經做好各種心理建設和準備，即便過去他跟黃國昌沒有過任何私交，但在今天的公開場合，她可以深刻感受到，他們的心情是一致的、體會是相同的，他們對於未來肩上的重任有共同的理解，他們為的是大義、大利。

鄭麗文強調，她在這邊表達高度的信心，雙方有深刻的覺醒和認知、有堅強的意志，想必未來的合作之路可以經得起各種挑戰。她非常感謝與感佩，同時，也向所有對於台灣未來有期待的台灣人民，她向大家承諾，台灣的價值與精神絕對不會毀在民進黨的手裡，台灣人的善良、團結也不會被民進黨撕裂與破壞。

鄭麗文批評，民進黨用仇恨動員製造撕裂對立，來獵取政治上的一黨之私，不惜將台灣推向戰爭邊緣，不惜親自毀掉民主長城、言論自由、司法獨立，國會尊嚴似乎在民進黨眼中早就一文不值，但這些被民進黨摧毀的，希望能透過在野攜手一磚一瓦重新建立、重新砌起支撐台灣民主的重要地基。

鄭麗文還說，他們也希望台灣民眾能夠加入國民黨與民眾黨今天如此莊嚴的宣示，接下來，希望國民黨上下能有共同的心理準備與堅持，他們不能再辜負台灣的期待，也不能再浪費寶貴的機會，台灣人民沒有時間看著台灣政黨惡鬥不斷空轉、虛耗。

鄭麗文表示，民進黨一年多的執政，沒有任何政績，不願意理性對話、不願意凝聚共識、不願意朝野對話、不願意團結台灣，內外交迫，台灣產業不知道何去何從，當他們關注高科技產業的時候，台灣傳統產業已經幾乎沒有明天，農業更面臨生死存亡的關鍵時刻，更不用說勞工、年輕人的明天在哪裡？難道執政者、執政黨一點都不在乎？分分秒秒、時時刻刻想的是政黨鬥爭、政治利益，心中充滿對在野黨的仇恨，台灣人民只能自救，在野黨必須扛起重責大任，他們責無旁貸，不能辜負台灣人。

對於藍白兩黨的主體性問題。鄭麗文認為，他們是兩個不同的政黨，有不同的文化、背景與歷史，優先重視的價值也不同，但截長補短，互補讓「一加一大於二」，相信會帶給台灣人民最大的利益，所以，兩黨的自主性一定不會受到任何打折。他們都是有高度民主素養的政黨和政治人物，理性、政策自然是透過對話、辯論而形成，他們不是為了合作而合作，更不是為了位置。他們透過兩黨的智慧、經驗，甚至過去錯誤中的學習，希望未來在現有憲政制度的設計下，找出一條新的康莊大道。

鄭麗文最後說，他們的合作，不同於傳統歐洲的內閣制，有點像法國的雙首長制，有點內閣制的精神，但參考過去其它國家的經驗，找出屬於台灣獨特的道路，而這條道路，是真正為台灣人民量身訂做，也是國民黨與民眾黨希望未來在短時間內，達成在政策、施政甚至選舉人選上，透過民主公平、公開的機制，來符合台灣人民的期待。

