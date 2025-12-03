藍白剛封殺國防預算中共就實彈射擊 林飛帆：非常大的危機

國家安全會議副秘書長林飛帆。資料照。李政龍攝



藍白立委昨天在立法院程序委員會封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，中共昨下午2時起在渤海進行實彈射擊。國安會副秘書長林飛帆今（12/3）受訪時表示，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是一個基本常識」。

總統賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算，行政院隨即通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，昨在程序委員會遭到藍白暫緩列案，中國1至2日密集發布5則航行警告，內容是今天起陸續在渤海進行「軍事任務」、軍事演習及實彈射擊。

對此，林飛帆今受訪直言，「這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害」，政府提出國防特別條例相關預算，是針對敵情威脅很必須的投資，賴清德在記者會宣布時說得很清楚，兩個重點，包括建構民主防衛、民主韌性體系，另外就是針對國防，強化投資3方面。

林飛帆提到，要打造防空網「台灣之盾」，加速建構不對稱戰力所需的AI等新型武器系統，對於國防產業供應也是需要著墨，台灣有非常多隱形的冠軍、這些企業有非常好的條件，如何協助他們朝向厚植國防產業實力的角度發展，這是下一步的重點。

林飛帆強調，中國從來沒有放棄對台灣軍事上的挑釁，也不只針對台灣，現在也針對日本挑釁，相信台灣民眾都很清楚，台灣沒有飛任何一架飛機、沒有射任何一顆飛彈去挑戰中國空域，現在是中國大幅度動用無人機飛到日本跟台灣中間的空域，去做對日本、台灣挑釁，甚至船還跑到南海嘗試跟菲律賓海巡對撞，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是一個基本常識」，不應把台灣所有的準備都當成是挑釁。

林飛帆表示，中國所有準備都是為了軍事擴張跟武統台灣，而台灣是為了維護現狀做準備，這是根本性的差異。

