藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，但在野黨卻批評是在挑釁。然而，藍白昨天中午才在立法院程序委員會擋下國防特別條例，中國下午2時就在渤海實施實彈射擊。

林飛帆今天接受媒體聯訪時直言，「這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害」。林飛帆指出，提出國防特別條例相關預算是因為，面對敵情威脅必須投資，總統在記者會宣布時說得很清楚，重點包括，建構民主防衛體系，針對國防建構、強化投資三方面。

林飛帆說，要打造防空網「台灣之盾」，加速建構不對稱戰力所需的AI等新型武器，對於國防產業供應也是需要著墨，台灣有非常多隱形的冠軍企業有非常好的條件，如何協助朝向厚植國防產業實力的角度去發展，這是下一步的重點。

媒體追問，在野黨說這是挑釁中國，但藍白擋下國防特別條例後，中國就在渤海實彈射擊？林飛帆直言，中國從來沒有放棄對台灣軍事上的挑釁，也不只針對台灣軍事上挑釁，現在也針對日本。

林飛帆說，相信台灣民眾都很清楚，台灣沒有飛任何一架飛機、沒有射任何一顆飛彈去挑戰中國空域，現在是中國大幅度動用無人機飛到日本跟台灣之間的空域，對日本、台灣挑釁，船還跑到南海嘗試跟菲律賓海巡對撞。

「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」林飛帆強調，不是所有的準備都是挑釁，中國所有準備都是為了軍事擴張跟武統台灣，而台灣是為了維護現狀做準備，這是根本性差異。

