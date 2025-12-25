藍白劃大餅談未來、卻讓現在斷炊？吳思瑤直言：先審總預算再說

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（25）日共同提出「台灣未來帳戶」政策，引發討論。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤透過臉書發文指出，樂見在野黨回到民生議題，但在劃大餅預約「未來」之前，國會更應善盡職責，優先處理眼前迫切的國家預算與民生問題，「沒有現在，哪有未來？」

吳思瑤表示，民生優先、福國利民的議案，一直是執政黨努力推動、也期盼朝野合作的方向。只要政策對國家、對人民有益，民進黨一向樂於進行理性對話與合作。

廣告 廣告

不過，吳思瑤提到，藍白所提的「未來帳戶」並非全新創見。過去已有多位執政黨立委提出類似倡議，包括郭國文提出的「轉大人ETF」、張雅琳的「18歲圓夢基金」、邱議瑩的「希望帳戶」，都是透過政府提撥、家長共同儲蓄的制度設計，提供孩子與家庭長期且穩定的發展支持。

她進一步說明，這類政策的制度基礎，正是民進黨自2017年起推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」。該政策針對低收入、中低收入家庭及長期安置的兒少，由政府與家長採取「1比1提撥」方式，協助孩子累積人生的第一桶金。八年來已造福38,892位孩童，累積超過32億元儲金，協助弱勢兒少為未來起跑做好準備。

吳思瑤也強調，依據憲法及預算法規定，立委可以倡議政策、協力促成制度，但不能直接指定或增加政府預算支出。她指出，在野黨過去兩年無視財政紀律，提出多項「肉桶錢坑法案」，已對國家財政造成沉重負擔，並排擠其他必要預算。

針對藍白提出的「未來帳戶」方案，吳思瑤認為，內容仍有諸多值得商榷之處，不僅未針對不同家庭經濟狀況進行差異化設計，也欠缺可行的財源籌措規劃。她試算，該提案一次性經費約1,186億元，12年儲金再支出約2,844億元，總支出至少達4,030億元，恐加劇財政紀律惡化，並非國家長遠之福。

吳思瑤直言，在討論長遠政策之前，國會更應正視當下的當務之急，善盡立委職責，包括審查國家總預算，確保明年各項施政計畫能正常運作；審查行政院版《財政收支劃分法》，讓財政分配回歸合理、均衡與穩健；以及審查國防軍購相關條例與預算，強化國家安全。

她也提到，前一日才與社福、兒少團體召開記者會，呼籲立法院盡速審查總預算，否則包括「坐月子10萬元補助」、「育嬰留停彈性補助方案」以及「新設公共托育設施預算」等政策，恐面臨斷炊危機。

吳思瑤最後質疑，藍白一方面為政治鬥爭犧牲新手爸媽權益，另一方面卻大動作提出兒少高額支出政策，令人感慨。她強調，在劃大餅預約「未來」之前，應先做實事、無愧於「現在」，因為「沒有現在，哪有未來」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白推TFA恐再凌駕行政權？黃國昌駁斥：長年受民進黨誤導影響

藍白4度封殺1.25兆國防預算 王婉諭：中共最開心、最危險是台灣人